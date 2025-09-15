Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben su pago hoy 15 de septiembre?

En pleno arranque de las celebraciones por las fiestas patrias, la Secretaría del Bienestar continúa con la dispersión de recursos de la Pensión del Bienestar para adultos mayores, programa social del Gobierno de México que entrega apoyos económicos de 6 mil 200 pesos de manera bimestral.

De acuerdo con el calendario oficial presentado por Ariadna Montiel, titular de la dependencia, la entrega de los pagos se realiza de forma gradual, conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

¿QUIÉNES RECIBEN SU PAGO HOY 15 DE SEPTIEMBRE?

De acuerdo con el cronograma oficial, este lunes 15 de septiembre corresponde el depósito para los beneficiarios cuyo apellido paterno inicia con la letra "M". Estos adultos mayores ya pueden acudir a los cajeros automáticos del Banco del Bienestar para retirar su apoyo económico, siempre y cuando cuenten con su NIP a la mano, ya que en caso de ingresarlo incorrectamente en varias ocasiones, la tarjeta podría quedar bloqueada.

La dispersión de la pensión ha generado gran expectativa entre los más de 12 millones de beneficiarios del programa, pues aunque algunos ya recibieron su depósito desde los primeros días del mes, muchos otros aún esperan la fecha asignada.

CALENDARIO DE PAGOS DE SEPTIEMBRE

La dispersión continuará a lo largo de la semana y en los días posteriores con el siguiente orden:

Miércoles 17 de septiembre: apellidos con N, Ñ y O

Jueves 18 de septiembre: apellidos con P y Q

Viernes 19 y lunes 22 de septiembre: apellidos con R

Martes 23 de septiembre: apellidos con S

Miércoles 24 de septiembre: apellidos con T, U y V

Jueves 25 de septiembre: apellidos con W, X, Y y Z

Es importante destacar que el martes 16 de septiembre no se realizarán depósitos debido al feriado nacional por el Día de la Independencia de México. Por lo que, las operaciones se reanudarán el miércoles 17 de septiembre con el siguiente grupo de beneficiarios.

La Pensión del Bienestar es una de las políticas sociales prioritarias del Gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum, con el objetivo de brindar seguridad económica a las personas adultas mayores de 65 años en todo el país.