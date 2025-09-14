Precio del dólar hoy domingo 14 de septiembre de 2025 en México: El peso se mantiene

El peso mexicano termina la jornada en el mercado cambiario con una cotización de $18.4218 pesos por dólar, de acuerdo con cifras oficiales del Banco de México (Banxico), este domingo 14 de septiembre.

En ventanillas bancarias, el billete verde se ofrece en un promedio de $18.74 a la venta, mientras que a la compra se ubica en $18.09, lo que refleja una ligera estabilidad frente al cierre de la semana previa.

Durante los primeros días de este mes de septiembre, la moneda mexicana experimentó una relativa volatilidad motivada por factores externos e internos.

En la semana que concluye, el peso mexicano logró resistir la apreciación global del dólar, apoyado por los ingresos provenientes de las remesas y la estabilidad en el precio del petróleo, uno de los principales motores de la economía nacional.

En el plano internacional, la expectativa sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) continúa siendo un elemento clave en la fluctuación del tipo de cambio, ya que cualquier ajuste en las tasas de interés influye directamente en la atracción de capitales hacia economías emergentes como México.

De acuerdo al Banco de México, el precio FIX del billete verde se posiciona en 18.4757 pesos. Y este día, se encuentra de la siguiente manera en las diferentes instituciones bancarias del país:

TIPO DE CAMBIO HOY 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Afirme: Compra 17.70| Venta 19.10 pesos

Compra 17.70| Venta 19.10 pesos Banco Azteca: Compra 17.35 | Venta 18.94 pesos

Compra 17.35 | Venta 18.94 pesos BBVA Bancomer: Compra 17.29 | Venta 19.02 pesos

Compra 17.29 | Venta 19.02 pesos Banorte: Compra 17.50 | Venta 19.00 pesos

Compra 17.50 | Venta 19.00 pesos Banamex: Compra 17.73 | Venta 19.03 pesos

Es importante para los consumidores y empresarios estar atentos a estas variaciones y comparar precios antes de realizar cualquier transacción en efectivo, ya que el tipo de cambio puede cambiar en cuestión de minutos.