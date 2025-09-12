  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 12 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

Precio del dólar hoy viernes 12 de septiembre de 2025 en México: Peso mexicano alcanza su mejor nivel del año

La moneda nacional se consolida una semana de recuperación y se mantiene como una de las monedas emergentes con mejor desempeño

Sep. 12, 2025
Precio del dólar hoy viernes 12 de septiembre de 2025 en México: Peso mexicano alcanza su mejor nivel del año

Este viernes 12 de septiembre de 2025, el precio del dólar en México amaneció con un promedio de 18.50 pesos por unidad, tras una semana en la que el peso mexicano mantuvo una racha positiva frente a la divisa estadounidense y alcanzó su mejor nivel en el último año.

Durante la jornada del jueves 11 de septiembre, el Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio cerró en 18.4828 pesos por dólar, de acuerdo con el promedio de transacciones bancarias. No obstante, en operaciones al mayoreo, el dólar concluyó la sesión en 18.47 pesos por billete verde, confirmando la apreciación de la moneda nacional.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este 12 de septiembre, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se ubicó en 18.5287 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en moneda extranjera se fijó en 18.5920 pesos por divisa estadounidense.

El FIX es determinado diariamente por Banxico en días hábiles bancarios, a partir del promedio de cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo, y se publica al mediodía del día anterior.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 12 DE SEPTIEMBRE

Las instituciones financieras del país mantienen diversas tasas de compra y venta del dólar. Estas son algunas de las principales cotizaciones para este viernes 12 de septiembre:

  • Afirme: Compra: 17.70 | Venta: 19.10 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.35 | Venta: 18.94 pesos
  • Banorte: Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.63 | Venta: 18.77 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.90 | Venta: 18.94 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.60 | Venta: 19.30 pesos

Es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente durante el día, por lo que las cotizaciones pueden variar al momento de realizar operaciones en ventanilla. Por ello, se recomienda verificar directamente con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
Contenido Relacionado
CFE Fibra E marca un hito con su primera emisión de bono por 725 millones de dólares
Finanzas

CFE Fibra E marca un hito con su primera emisión de bono por 725 millones de dólares

Septiembre 11, 2025

La demanda alcanzó un máximo de 6,300 millones de dólares; los recursos irán a la RNT y para apoyar el Plan de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030

Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben el apoyo este 11 de septiembre?
Finanzas

Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben el apoyo este 11 de septiembre?

Septiembre 11, 2025

Los pagos se realizan de manera escalonada según la primera letra del apellido, a través de las Tarjetas del Banco del Bienestar

Precio del dólar hoy jueves 11 de septiembre: Peso mexicano acumula cuatro jornadas de ganancias
Finanzas

Precio del dólar hoy jueves 11 de septiembre: Peso mexicano acumula cuatro jornadas de ganancias

Septiembre 11, 2025

La moneda nacional continúa fortaleciéndose frente al dólar en una semana marcada por la estabilidad en los mercados cambiarios