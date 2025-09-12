Precio del dólar hoy viernes 12 de septiembre de 2025 en México: Peso mexicano alcanza su mejor nivel del año

Este viernes 12 de septiembre de 2025, el precio del dólar en México amaneció con un promedio de 18.50 pesos por unidad, tras una semana en la que el peso mexicano mantuvo una racha positiva frente a la divisa estadounidense y alcanzó su mejor nivel en el último año.

Durante la jornada del jueves 11 de septiembre, el Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio cerró en 18.4828 pesos por dólar, de acuerdo con el promedio de transacciones bancarias. No obstante, en operaciones al mayoreo, el dólar concluyó la sesión en 18.47 pesos por billete verde, confirmando la apreciación de la moneda nacional.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este 12 de septiembre, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se ubicó en 18.5287 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en moneda extranjera se fijó en 18.5920 pesos por divisa estadounidense.

El FIX es determinado diariamente por Banxico en días hábiles bancarios, a partir del promedio de cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo, y se publica al mediodía del día anterior.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 12 DE SEPTIEMBRE

Las instituciones financieras del país mantienen diversas tasas de compra y venta del dólar. Estas son algunas de las principales cotizaciones para este viernes 12 de septiembre:

Afirme : Compra: 17.70 | Venta: 19.10 pesos

: Compra: 17.70 | Venta: 19.10 pesos Banco Azteca : Compra: 17.35 | Venta: 18.94 pesos

: Compra: 17.35 | Venta: 18.94 pesos Banorte : Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos

: Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos BBVA Bancomer : Compra: 17.63 | Venta: 18.77 pesos

: Compra: 17.63 | Venta: 18.77 pesos Citibanamex : Compra: 17.90 | Venta: 18.94 pesos

: Compra: 17.90 | Venta: 18.94 pesos Scotiabank: Compra: 17.60 | Venta: 19.30 pesos

Es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente durante el día, por lo que las cotizaciones pueden variar al momento de realizar operaciones en ventanilla. Por ello, se recomienda verificar directamente con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.