Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben el apoyo este 11 de septiembre?

La Pensión del Bienestar retoma sus pagos durante septiembre de 2025, correspondiente al quinto bimestre del año. Adultos mayores, mujeres menores de 65 años y personas con discapacidad se preguntan cuándo inicia el calendario, el cual estará organizado según la primera letra del apellido del beneficiario.

Desde el pasado 1 de septiembre, la Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, realiza los depósitos de manera directa en las Tarjetas del Banco del Bienestar, garantizando que los apoyos lleguen de forma segura, sin intermediarios y de manera ordenada.

Los pagos se entregan de forma escalonada, siguiendo un calendario alfabético que abarca del 1 al 25 de septiembre, lo que permite una distribución eficiente y sin aglomeraciones en las sucursales bancarias.

¿QUIÉNES COBRAN HOY?

Este jueves 11 de septiembre de 2025, corresponde recibir el depósito a las personas cuyo primer apellido comienza con la letra L. El apoyo aplica para los siguientes programas sociales:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión para Personas con Discapacidad

Mujeres Bienestar

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

La dispersión de recursos continuará de la siguiente manera:

M: Viernes 12 y lunes 15 de septiembre

N, Ñ, O: Miércoles 17 de septiembre

P, Q: Jueves 18 de septiembre

R: Viernes 19 y lunes 22 de septiembre

S: Martes 23 de septiembre

T, U, V: Miércoles 24 de septiembre

W, X, Y, Z: Jueves 25 de septiembre

La Secretaría del Bienestar reiteró que los beneficiarios no necesitan acudir de inmediato a retirar el dinero, ya que el depósito permanece seguro y disponible en cualquier momento.

Con este esquema, la Pensión Bienestar cumple con la entrega de su quinto depósito del año, en beneficio de miles de adultos mayores, mujeres y familias mexicanas que dependen de este recurso para solventar necesidades cotidianas.