Precio del dólar hoy miércoles 10 de septiembre de 2025: El peso suma tres jornadas de apreciación

Este miércoles 10 de septiembre de 2025, el precio del dólar en México se ubica en 18.59 pesos por unidad en promedio, luego de que el peso mexicano lograra su tercera jornada consecutiva de apreciación frente a la divisa estadounidense.

De acuerdo con analistas, este desempeño favorable de la moneda nacional está vinculado a la caída en los niveles de empleo en Estados Unidos y a la expectativa de que la Reserva Federal pueda reducir las tasas de interés en los próximos meses, lo que ha dado impulso a las monedas emergentes.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio interbancario cerró el martes 9 de septiembre en 18.6297 pesos por dólar, de acuerdo con el promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, en operaciones de ventanilla, la divisa estadounidense terminó la jornada en 18.63 pesos.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este miércoles 10 de septiembre, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), quedó establecido en 18.6353 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera fue determinado en 18.6550 pesos por divisa verde.

Cabe recordar que el FIX es calculado por Banxico en días hábiles a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de mayoreo y se publica al mediodía del día previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 10 SEPTIEMBRE

La cotización de la divisa varía dependiendo de la institución financiera. Estos son los precios de compra y venta reportados este 10 de septiembre de 2025:

Afirme: Compra: 17.80 | Venta: 19.20 pesos

Banco Azteca: Compra: 17.60 | Venta: 19.09 pesos

Banorte: Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos

BBVA Bancomer: Compra: 17.73 | Venta: 18.86 pesos

Citibanamex: Compra: 18.08 | Venta: 19.12 pesos

Scotibank: Compra; 17.60 | Venta: 19.30 pesos

Es importante destacar que los precios del dólar en ventanilla pueden variar a lo largo del día, dependiendo de los movimientos del mercado cambiario y las operaciones interbancarias. Por ello, es recomendable verificar con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.