  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 9 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben su apoyo económico hoy 9 de septiembre?

El pago se realiza de forma escalonada entre el 1 y el 25 de septiembre para garantizar orden, transparencia y evitar aglomeraciones en sucursales

Sep. 09, 2025
Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben su apoyo económico hoy 9 de septiembre?

La Pensión del Bienestar continúa este martes 9 de septiembre de 2025 con la dispersión de recursos correspondiente al quinto bimestre del año, que cubre los meses de septiembre y octubre.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, el pago se realiza de forma escalonada entre el 1 y el 25 de septiembre para garantizar orden, transparencia y evitar aglomeraciones en sucursales del Banco del Bienestar y cajeros automáticos.

¿QUIÉNES RECIBEN SU APOYO ECONÓMICO HOY 9 DE SEPTIEMBRE?

Como parte del calendario oficial de pagos, hoy es el turno de las personas cuyo primer apellido inicia con la letra G, quienes podrán disponer de su depósito en la Tarjeta del Bienestar.

El cronograma continuará en los próximos días de la siguiente manera:

  • 10 de septiembre: Letras H, I, J, K
  • 11 de septiembre: Letra L
  • 12 y 15 de septiembre: Letra M
  • 17 de septiembre: Letras N, Ñ, O
  • 18 de septiembre: Letras P, Q
  • 19 y 22 de septiembre: Letra R
  • 23 de septiembre: Letra S
  • 24 de septiembre: Letras T, U, V
  • 25 de septiembre: Letras W, X, Y, Z

¿CUÁL ES EL MONTO DEL APOYO ECONÓMICO?

Durante este periodo, los beneficiarios reciben los siguientes montos:

  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestrales.
  • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos.
  • Pensión Mujeres Bienestar (Estado de México): 3 mil pesos.
  • Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: mil 600 pesos.

En esta jornada, destacan los depósitos a las y los derechohabientes de la Pensión de Adultos Mayores, así como a las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.

Con este quinto depósito del año, el programa social prioritario del Gobierno de México busca reforzar la seguridad económica de adultos mayores y grupos en situación de vulnerabilidad, beneficiando a millones de familias en todo el país.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
Contenido Relacionado
Precio del dólar hoy martes 9 de septiembre: El peso se aprecia tras retroceso del billete verde
Finanzas

Precio del dólar hoy martes 9 de septiembre: El peso se aprecia tras retroceso del billete verde

Septiembre 09, 2025

La moneda nacional inició la semana con una ligera ganancia frente al dólar estadounidense, favorecido por el retroceso de la divisa norteamericana

Día de la Independencia: ¿Cómo te deben pagar si trabajas el 15 o 16 de septiembre?
Finanzas

Día de la Independencia: ¿Cómo te deben pagar si trabajas el 15 o 16 de septiembre?

Septiembre 08, 2025

Este día es una de las fiestas patrias más importantes del país y no todos podrán disfrutar del descanso en estas fechas

Estos son los días de septiembre cuando cerrarán los bancos en México este 2025
Finanzas

Estos son los días de septiembre cuando cerrarán los bancos en México este 2025

Septiembre 08, 2025

El calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene fechas estipuladas en las que las instituciones financieras no operan