Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben su apoyo económico hoy 9 de septiembre?

La Pensión del Bienestar continúa este martes 9 de septiembre de 2025 con la dispersión de recursos correspondiente al quinto bimestre del año, que cubre los meses de septiembre y octubre.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, el pago se realiza de forma escalonada entre el 1 y el 25 de septiembre para garantizar orden, transparencia y evitar aglomeraciones en sucursales del Banco del Bienestar y cajeros automáticos.

¿QUIÉNES RECIBEN SU APOYO ECONÓMICO HOY 9 DE SEPTIEMBRE?

Como parte del calendario oficial de pagos, hoy es el turno de las personas cuyo primer apellido inicia con la letra G, quienes podrán disponer de su depósito en la Tarjeta del Bienestar.

El cronograma continuará en los próximos días de la siguiente manera:

10 de septiembre: Letras H, I, J, K

11 de septiembre: Letra L

12 y 15 de septiembre: Letra M

17 de septiembre: Letras N, Ñ, O

18 de septiembre: Letras P, Q

19 y 22 de septiembre: Letra R

23 de septiembre: Letra S

24 de septiembre: Letras T, U, V

25 de septiembre: Letras W, X, Y, Z

¿CUÁL ES EL MONTO DEL APOYO ECONÓMICO?

Durante este periodo, los beneficiarios reciben los siguientes montos:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores : 6 mil 200 pesos bimestrales.

: 6 mil 200 pesos bimestrales. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos.

3 mil 200 pesos. Pensión Mujeres Bienestar (Estado de México): 3 mil pesos.

3 mil pesos. Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: mil 600 pesos.

En esta jornada, destacan los depósitos a las y los derechohabientes de la Pensión de Adultos Mayores, así como a las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.

Con este quinto depósito del año, el programa social prioritario del Gobierno de México busca reforzar la seguridad económica de adultos mayores y grupos en situación de vulnerabilidad, beneficiando a millones de familias en todo el país.