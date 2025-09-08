Pensión Bienestar 2025: ¿Quiénes reciben el pago hoy 8 de septiembre?

Millones de beneficiarios esperan con ansias la llegada de los 6 mil 200 pesos que el Gobierno de México distribuye a través de la Pensión del Bienestar. Este lunes, 8 de septiembre, le toca a un gran grupo de personas recibir el apoyo bimestral que se otorga a adultos mayores y otros sectores vulnerables de la población.

La Pensión Bienestar forma parte de los programas sociales del Gobierno de México, cuyo objetivo es proporcionar un apoyo económico esencial a los sectores más necesitados. Este pago corresponde al quinto de este año, correspondiente a los meses de septiembre y octubre, y será entregado de manera gradual a lo largo de todo el mes de septiembre.

¿QUIÉNES RECIBEN EL PAGO HOY 8 DE SEPTIEMBRE?

De acuerdo la Secretaría del Bienestar, la distribución de los pagos se realiza según el apellido paterno de los beneficiarios. En este caso, hoy recibirán el apoyo las personas cuyo primer apellido comience con la letra G.

Cabe destacar que este grupo es uno de los más numerosos, por lo que también se prevé que algunas personas con este apellido reciban el pago hasta el martes 9 de septiembre.

CALENDARIO DE LA PENSIÓN BIENESTAR

El calendario de dispersión de pagos de la Pensión Bienestar para septiembre 2025 sigue el siguiente orden alfabético:

8 de septiembre: Letra G

10 de septiembre: Letras H, I, J, K

11 de septiembre: Letra L

12 y 15 de septiembre: Letra M

17 de septiembre: Letras N, Ñ, O

18 de septiembre: Letras P, Q

19 y 22 de septiembre: Letra R

23 de septiembre: Letra S

24 de septiembre: Letras T, U, V

25 de septiembre: Letras W, X, Y, Z

Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar recibirán un total de 6 mil 200 pesos cada bimestre, un monto que es transferido a través de sus tarjetas del Banco del Bienestar.

Estos fondos pueden ser retirados directamente en los cajeros automáticos de la institución, siempre que los beneficiarios tengan a mano su tarjeta y el NIP correspondiente.

Con un presupuesto de 850 mil millones de pesos para 2025, estos apoyos buscan mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos, brindando un respiro económico a aquellos que más lo necesitan.