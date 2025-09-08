Precio del dólar hoy lunes 8 de septiembre: Así inicia la semana el tipo de cambio 

Este lunes 8 de septiembre de 2025, el peso mexicano arranca la jornada con una relativa estabilidad frente al dólar estadounidense, tras una semana previa marcada por altibajos en los mercados financieros internacionales.

De acuerdo con cifras actualizadas, el tipo de cambio promedio en ventanillas bancarias se ubica en 18.66 pesos por dólar, ligeramente por debajo del cierre del pasado viernes 5 de septiembre, cuando la divisa estadounidense cotizó en 18.72 pesos, representando una ganancia marginal del 0.04 por ciento respecto al día anterior.

TIPO DE CAMBIO FIX

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio FIX, utilizado como referencia oficial y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se colocó el viernes en 18.6792 pesos por dólar.

Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en moneda extranjera se estableció en 18.7577 pesos, valor que debe considerarse para efectos fiscales y comerciales.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 8 DE SEPTIEMBRE

A nivel bancario, las principales instituciones financieras manejaban las siguientes cotizaciones para operaciones en ventanilla este inicio de semana.

Afirme : Compra: 17.90 | Venta: 19.30 pesos

: Compra: 17.90 | Venta: 19.30 pesos Banco Azteca: Compra: 17.50 | Venta: 19.19 pesos

Compra: 17.50 | Venta: 19.19 pesos BBVA Bancomer : Compra: 17.82 | Venta: 18.95 pesos

: Compra: 17.82 | Venta: 18.95 pesos Banorte : Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos

: Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos Citibanamex : Compra: 18.16 | Venta: 19.20 pesos

: Compra: 18.16 | Venta: 19.20 pesos Scotiabank: Compra: 17.60 | Venta: 19.60 pesos

El comportamiento del tipo de cambio puede presentar variaciones a lo largo del día, influido por factores como operaciones en mercados internacionales, política monetaria y eventos económicos globales. Por ello, se recomienda verificar directamente con su banco antes de realizar cualquier transacción en dólares.

Si tienes pensado realizar compras o pagos en moneda extranjera este lunes, estar al tanto de estos movimientos puede ayudarte a tomar decisiones más informadas y evitar costos innecesarios.