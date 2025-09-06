Precio del dólar hoy sábado 6 de septiembre: El peso cierra la semana con estabilidad

El peso mexicano inició el fin de semana con estabilidad frente al dólar estadounidense, luego de cerrar la semana sin sobresaltos en el tipo de cambio. Este sábado 6 de septiembre de 2025, el precio del dólar en México se ubica en 18.72 pesos por unidad en promedio, tras un cierre positivo en los mercados cambiarios.

Durante la semana, la divisa nacional se mantuvo en el piso de las 18 unidades, nivel alcanzado desde el pasado 23 de junio, sumando ya más de dos meses con un desempeño estable que refleja confianza en el mercado cambiario.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el dólar cerró el viernes 5 de septiembre en 18.7143 pesos por unidad, con base en el promedio de las transacciones bancarias. Sin embargo, en operaciones al cierre del día, el tipo de cambio se fijó en 18.72 pesos por dólar, lo que marcó la referencia para este sábado.

TIPO DE CAMBIO FIX

Es importante señalar que el tipo de cambio FIX no se publica los fines de semana, ya que este indicador se determina en días hábiles bancarios a partir de las cotizaciones al mayoreo y se oficializa en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Para efectos de obligaciones en dólares, Banxico estableció que el tipo de cambio aplicable para este sábado 6 de septiembre es de 18.7577 pesos por divisa estadounidense.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 6 DE septiembre de 2025

A nivel ventanilla, las instituciones financieras reportan las siguientes cotizaciones para la compra y venta de dólares:

Afirme : Compra: 17.90 | Venta: 19.30 pesos

: Compra: 17.90 | Venta: 19.30 pesos Banco Azteca : Compra: 17.60 | Venta: 19.19 pesos

: Compra: 17.60 | Venta: 19.19 pesos Banorte : Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos

: Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos BBVA Bancomer : Compra: 17.66 | Venta: 19.19 pesos

: Compra: 17.66 | Venta: 19.19 pesos Citibanamex : Compra:18.04 | Venta: 19.18 pesos

: Compra:18.04 | Venta: 19.18 pesos Scotiabank: Compra: 17.60 | Venta: 19.30 pesos

El precio de compra y venta del dólar puede variar a lo largo del día y depende de la sucursal bancaria en la que se realice la operación, por lo que es recomendable consultar directamente en ventanilla antes de realizar cualquier transacción.