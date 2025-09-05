Precio del dólar hoy viernes 5 de septiembre: Así amaneció la divisa estadounidense

El peso mexicano mantiene una relativa estabilidad frente al dólar en el arranque de este viernes 5 de septiembre de 2025, luego de una jornada marcada por altibajos en el mercado cambiario. En promedio, el tipo de cambio se ubica en 18.64 pesos por dólar en ventanilla bancaria.

Durante el jueves, la moneda nacional inició con un fuerte retroceso frente a la divisa estadounidense; sin embargo, logró estabilizarse hacia el cierre de la jornada. De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio oficial del 4 de septiembre de 2025 cerró en 18.7402 pesos por dólar, con operaciones al mayoreo que llevaron la cotización de cierre a los 18.73 pesos por billete verde.

TIPO DE CAMBIO FIX

El Banxico dio a conocer que el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y utilizado para liquidar obligaciones en dólares, se ubica este 5 de septiembre en 18.7577 pesos.

Asimismo, la institución informó que el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en moneda extranjera será de 18.6873 pesos por dólar.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 5 DE SEPTIEMBRE

A nivel ventanilla, las instituciones financieras reportan las siguientes cotizaciones para la compra y venta de dólares:

Afirme : Compra: 17.90 | Venta: 19.30 pesos

: Compra: 17.90 | Venta: 19.30 pesos Banco Azteca : Compra: 17.55 | Venta: 19.19 pesos

: Compra: 17.55 | Venta: 19.19 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.76 | Venta: 18.89 pesos

Compra: 17.76 | Venta: 18.89 pesos Banorte : Compra: 17.50 | Venta: 19.10 pesos

: Compra: 17.50 | Venta: 19.10 pesos Citibanamex : Compra: 18.16 | Venta: 19.20 pesos

: Compra: 18.16 | Venta: 19.20 pesos Scotiabank: Compra: 17.60 | Venta: 19.60 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar puede presentar variaciones a lo largo del día, dependiendo de las operaciones en ventanilla y del comportamiento de los mercados internacionales. Por ello, se recomienda verificar con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.