Pensión Bienestar: ¿Se suspenden los pagos por tormenta tropical "Lorena"?

El día de ayer 3 de septiembre, la Secretaría de Bienestar siguió avanzando con la dispersión de recursos correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025, beneficiando a millones de derechohabientes en todo el país.

Cabe destacar que, los pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar y el Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras se realizan entre el 1 y el 25 de septiembre, de manera escalonada y en orden alfabético.

¿SE SUSPENDEN LOS PAGOS?

Hoy jueves 4 de septiembre es el segundo día destinado a la letra C, por lo que las personas con apellidos que inicien con esta letra sí recibirán sus recursos directamente en la tarjeta del Bienestar, a través del Banco del Bienestar.

Sin embargo, los beneficiaros que sean de Ciudad Obregón, deben de saber que no podrán realizar su cobro en el Banco del Bienestar, esto debido a que no estará en funciones por cuestiones de la tormenta tropical "Lorena". La recomendación es que no salgan de sus casas, pero cabe destacar que sí podrán realizar el cobro en otros cajeros o poder ir a comprar mandado.

Las personas que realizaron su registro en agosto de este año para la Pensión de Adultos Mayores o Mujeres Bienestar no recibirán este pago todavía, ya que su proceso de incorporación sigue en curso y están a la espera de recibir su Tarjeta del Bienestar.

MONTOS QUE SE ENTREGAN

Los depósitos se realizan de acuerdo con el programa en el que se encuentra cada beneficiario:

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales.

CALENDARIO DE PAGOS DE SEPTIEMBRE 2025

El calendario de pagos avanza conforme a la letra inicial del primer apellido. La programación para este mes es la siguiente: