Precio del dólar hoy jueves 4 de septiembre de 2025: ¿Cuál es el tipo de cambio?

Este jueves 4 de septiembre de 2025, el precio del dólar en México se ubica en 18.77 pesos por unidad en promedio, de acuerdo con las principales instituciones financieras del país. La moneda nacional inició la jornada sin grandes variaciones respecto al día anterior, manteniendo una relativa estabilidad frente al billete verde.

Durante la sesión del miércoles, el peso mexicano mostró un ligero avance, llegando a apreciarse en un 0.10 por ciento por momentos, aunque finalmente cerró en niveles similares a los de la jornada previa.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar el miércoles 3 de septiembre fue de 18.7194 pesos por divisa estadounidense, según el promedio de transacciones bancarias. No obstante, en el mercado cambiario el tipo de cambio terminó la jornada en 18.71 pesos por dólar, mostrando la estabilidad que ha caracterizado los últimos días.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este jueves 4 de septiembre, el tipo de cambio FIX, determinado por Banxico y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ubica en 18.6873 pesos por dólar.

Asimismo, el banco central informó que el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses es de 18.7072 pesos por unidad.

El FIX se calcula en días hábiles bancarios a partir del promedio de cotizaciones en el mercado de mayoreo y se publica al mediodía del día anterior.

TIPO DE CAMBIO DE HOY 4 DE SEPTIEMBRE

Este es el tipo de cambio para la compra y venta del dólar en ventanilla en algunos de los principales bancos del país este 4 de septiembre:

Afirme : Compra: 17.90 | Venta: 19.30 pesos

: Compra: 17.90 | Venta: 19.30 pesos Banco Azteca : Compra: 17.50 | Venta: 19.14 pesos

: Compra: 17.50 | Venta: 19.14 pesos Banorte : Compra: 17.50 | Venta: 19.05 pesos

: Compra: 17.50 | Venta: 19.05 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.50 | Venta: 19.05 pesos

Compra: 17.50 | Venta: 19.05 pesos Citibanamex : Compra: 18.16 | Venta: 19.20 pesos

: Compra: 18.16 | Venta: 19.20 pesos Scotiabank: Compra: 16.60 | Venta; 19.60 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar está en constante movimiento a lo largo del día y puede variar dependiendo de la sucursal bancaria o casa de cambio en la que se realice la operación. Por ello, se recomienda verificar en ventanilla antes de realizar cualquier transacción.