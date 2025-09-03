  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy 3 de septiembre de 2025: así amaneció el tipo de cambio

El peso mexicano inició la jornada de este miércoles con ligeras variaciones tras una sesión previa en la que registró una depreciación

Sep. 03, 2025
Foto: Freepik
Foto: Freepik

El peso mexicano inició la jornada de este miércoles 3 de septiembre de 2025 con una ligera recuperación frente al dólar estadounidense, luego de que en la víspera registrara un retroceso en su cotización. En promedio, el billete verde se vende en 18.67 pesos, de acuerdo con datos del mercado cambiario.

Durante la sesión del martes, la moneda nacional presentó una depreciación de 0.42 por ciento respecto a la jornada anterior, movimiento derivado del fortalecimiento del dólar en los mercados internacionales.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio de cierre del martes 2 de septiembre fue de 18.7204 pesos por dólar, con base en el promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, en operaciones al mayoreo el dólar terminó la jornada en 18.73 pesos.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este miércoles 3 de septiembre, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se ubicó en 18.7072 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio para pagar obligaciones en moneda extranjera quedó en 18.6460 pesos.

El FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se publica al mediodía del día previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 3 DE SEPTIEMBRE

Así se encuentra el precio de compra y venta de la divisa estadounidense en ventanilla bancaria este miércoles:

  • Afirme: Compra: 17.90 | Venta: 19.30 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.55 | Venta: 19.14 pesos
  • Banorte: Compra: 17.45 | Venta: 19.05 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 18.16 | Venta: 19.20 pesos
  • Citibanamex: Compra: 18.16 | Venta: 19.20 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.60 | Venta: 19.60 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar puede variar a lo largo del día y depende del banco o casa de cambio en el que se realice la operación. Por ello, se recomienda verificar en ventanilla antes de realizar cualquier transacción.

Jhoanna Ontiveros Peraza
