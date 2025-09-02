  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 2 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

Pensión Bienestar: Estas son las personas que reciben el pago hoy 2 de septiembre

Adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad verán reflejado en sus cuentas el apoyo económico que corresponde al quinto bimestre del año

Sep. 02, 2025
Pensión Bienestar: Estas son las personas que reciben el pago hoy 2 de septiembre

Este martes 2 de septiembre de 2025 continúa la dispersión de la Pensión para el Bienestar, programa insignia del Gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum, que en este mes corresponde al pago del quinto bimestre del año.

Miles de adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad verán reflejado en sus cuentas el apoyo económico que forma parte de la política social para reducir la desigualdad.

ESTAS SON LAS PERSONAS QUE RECIBEN EL PAGO HOY 2 DE SEPTIEMBRE

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, los depósitos se realizan de forma escalonada según la primera letra del apellido del beneficiario, con el objetivo de evitar aglomeraciones en bancos y cajeros.

Tras el arranque del calendario el pasado lunes 1 de septiembre con las personas cuyo apellido inicia con "A", este martes corresponde el turno a quienes llevan la letra "B".

CALENDARIO DE PAGOS DE SEPTIEMBRE 2025

  • Lunes 1 de septiembre: letra A
  • Martes 2 de septiembre: letra B
  • Miércoles 3 de septiembre: letra C
  • Jueves 4 de septiembre: letra C
  • Viernes 5 de septiembre: letras D, E, F
  • Lunes 8 de septiembre: letra G
  • Martes 9 de septiembre: letra G
  • Miércoles 10 de septiembre: letras H, I, J, K
  • Jueves 11 de septiembre: letra L
  • Viernes 12 de septiembre: letra M
  • Lunes 15 de septiembre: letra M
  • Miércoles 17 de septiembre: letras N, Ñ, O
  • Jueves 18 de septiembre: letras P, Q
  • Viernes 19 de septiembre: letra R
  • Lunes 22 de septiembre: letra R
  • Martes 23 de septiembre: letra S
  • Miércoles 24 de septiembre: letras T, U, V
  • Jueves 25 de septiembre: letras W, X, Y, Z

MONTOS DE LA PENSIÓN BIENESTAR EN SEPTIEMBRE 2025

Los beneficiarios recibirán los siguientes apoyos económicos:

  • Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos.
  • Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos.
  • Mujeres Bienestar: 3 mil pesos.

Las autoridades exhortaron a los beneficiarios a estar atentos a los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar para confirmar la fecha que les corresponde y evitar confusiones. Además, se recomendó a los adultos mayores acudir acompañados en caso de ser necesario y no compartir datos personales para prevenir fraudes.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
Contenido Relacionado
Precio del dólar hoy martes 2 de septiembre: El peso mantiene estabilidad frente al billete verde
Finanzas

Precio del dólar hoy martes 2 de septiembre: El peso mantiene estabilidad frente al billete verde

Septiembre 02, 2025

La moneda nacional inició septiembre con estabilidad frente al dólar, manteniéndose dentro de los rangos en los que cerró el mes anterior

Profeco: Estas son las 3 marcas de pañales para adulto más baratas en el mercado
Finanzas

Profeco: Estas son las 3 marcas de pañales para adulto más baratas en el mercado

Septiembre 01, 2025

En la Revista del Consumidor de septiembre 2025, la dependencia analizó 32 modelos de 9 marcas, evaluando absorción, resistencia, comodidad y precio

Pensión Bienestar: ¿Qué adultos mayores cobran hoy 1 de septiembre?
Finanzas

Pensión Bienestar: ¿Qué adultos mayores cobran hoy 1 de septiembre?

Septiembre 01, 2025

La entrega de recursos comenzó a dispersarse este inicio de mes patrio, y los depósitos continuarán hasta el día 25