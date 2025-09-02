Pensión Bienestar: Estas son las personas que reciben el pago hoy 2 de septiembre

Este martes 2 de septiembre de 2025 continúa la dispersión de la Pensión para el Bienestar, programa insignia del Gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum, que en este mes corresponde al pago del quinto bimestre del año.

Miles de adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad verán reflejado en sus cuentas el apoyo económico que forma parte de la política social para reducir la desigualdad.

ESTAS SON LAS PERSONAS QUE RECIBEN EL PAGO HOY 2 DE SEPTIEMBRE

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, los depósitos se realizan de forma escalonada según la primera letra del apellido del beneficiario, con el objetivo de evitar aglomeraciones en bancos y cajeros.

Tras el arranque del calendario el pasado lunes 1 de septiembre con las personas cuyo apellido inicia con "A", este martes corresponde el turno a quienes llevan la letra "B".

CALENDARIO DE PAGOS DE SEPTIEMBRE 2025

Lunes 1 de septiembre : letra A

: letra A Martes 2 de septiembre : letra B

: letra B Miércoles 3 de septiembre : letra C

: letra C Jueves 4 de septiembre : letra C

: letra C Viernes 5 de septiembre : letras D, E, F

: letras D, E, F Lunes 8 de septiembre : letra G

: letra G Martes 9 de septiembre : letra G

: letra G Miércoles 10 de septiembre : letras H, I, J, K

: letras H, I, J, K Jueves 11 de septiembre : letra L

: letra L Viernes 12 de septiembre : letra M

: letra M Lunes 15 de septiembre : letra M

: letra M Miércoles 17 de septiembre : letras N, Ñ, O

: letras N, Ñ, O Jueves 18 de septiembre : letras P, Q

: letras P, Q Viernes 19 de septiembre : letra R

: letra R Lunes 22 de septiembre : letra R

: letra R Martes 23 de septiembre : letra S

: letra S Miércoles 24 de septiembre : letras T, U, V

: letras T, U, V Jueves 25 de septiembre: letras W, X, Y, Z

MONTOS DE LA PENSIÓN BIENESTAR EN SEPTIEMBRE 2025

Los beneficiarios recibirán los siguientes apoyos económicos:

Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos.

Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos.

Mujeres Bienestar: 3 mil pesos.

Las autoridades exhortaron a los beneficiarios a estar atentos a los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar para confirmar la fecha que les corresponde y evitar confusiones. Además, se recomendó a los adultos mayores acudir acompañados en caso de ser necesario y no compartir datos personales para prevenir fraudes.