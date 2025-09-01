  • 24° C
Finanzas

Profeco: Estas son las 3 marcas de pañales para adulto más baratas en el mercado

En la Revista del Consumidor de septiembre 2025, la dependencia analizó 32 modelos de 9 marcas, evaluando absorción, resistencia, comodidad y precio

Sep. 01, 2025
Los pañales no son exclusivos para bebés, pues millones de personas adultas los utilizan por diversas razones, principalmente por incontinencia

Los pañales no son exclusivos para bebés: millones de personas adultas los utilizan por diversas razones, principalmente por incontinencia. Sin embargo, este producto puede representar un gasto importante.

Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio para determinar cuáles ofrecen el mejor desempeño y cuáles son los más económicos del mercado.

¿CUÁLES SON LOS PAÑALES PARA ADULTO MÁS ECONÓMICOS?

En la Revista del Consumidor de septiembre 2025Profeco analizó 32 modelos de 9 marcas de pañales para adultosevaluando absorción, resistencia, comodidad y precio. Si buscas ahorrar sin sacrificar calidad, aquí te compartimos los más baratos por tipo:

PAÑALES TIPO ROPA INTERIOR

imagen-cuerpo
  • MEMBER´S MARK Ropa interior (Para incontinencia abundante) – $10 por pieza.
  • DIAPRO Ropa interior (Para incontinencia moderada) – $11 por pieza.

PAÑALES TIPO PREDOBLADO

imagen-cuerpo
  • MEMBER´S MARK Pañal predoblado – $9 por pieza.
  • DIAPRO Predoblados – $10 por pieza.
  • AFFECTIVE Predoblado – $11 por pieza.

PAÑALES TIPO ANATÓMICO

imagen-cuerpo
  • MEDIMART Protector anatómico – $11 por pieza.
  • COTIDIAN Derma Protect – $11 por pieza.
  • TENA Slip Ultra Protect – $12 por pieza.

¿CUÁLES SON LOS 3 MEJORES PAÑALES PARA ADULTO SEGÚN PROFECO?

Además del precio, Profeco calificó algunos modelos como "Excelente" por su alto rendimiento:

  1. TENA Pants Maxi Protect Mujer y TENA Pants Ultra Protect Unisex - Tipo ropa interior (incontinencia abundante)
    imagen-cuerpo

  2. DEPEND Predoblado y DIAPRO Protección 100% Confiable - Tipo predoblado
    imagen-cuerpo

  3. DEPEND Derma Protect -Tipo anatómico
imagen-cuerpo

CONSEJOS PARA ELEGIR EL PAÑAL ADECUADO

Profeco recomienda considerar el tipo de incontinencia, la movilidad de la persona y la talla correcta:

  • Compra en lugares establecidos y evita empaques dañados.
  • Cambia el pañal cada 4 a 6 horas para prevenir infecciones.
  • Limpia la piel con productos suaves y aplica crema protectora.

Finalmente, recuerda separar los desechos para reducir el impacto ambiental. Con esta información podrás tomar una decisión inteligente, cuidando tanto la comodidad como tu bolsillo.

Marcela Islas
Marcela Islas
