Finanzas

Precio del dólar hoy lunes 1 de septiembre: Peso mexicano inicia el mes con estabilidad

La moneda nacional se ha mantenido en un rango de relativa estabilidad, mientras que las cotizaciones en ventanilla registran variaciones

Sep. 01, 2025
Foto: Freepik / El peso mexicano inició la semana con un comportamiento estable frente al dólar


A pesar de los altibajos en los mercados internacionales, la moneda nacional ha logrado mantener una franja de estabilidad alrededor de los 18.60 pesos, mostrando resiliencia en las últimas semanas.

El peso mexicano arrancó la primera semana de septiembre con un desempeño estable frente al dólar, luego de cerrar el viernes 29 de agosto de 2025 en 18.61 pesos por unidad, lo que representó un ligero incremento de 0.13 por ciento respecto a la jornada previa.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio oficial al cierre del domingo 31 de agosto se ubicó en 18.57 pesos por dólar, cifra que se obtiene a partir del promedio de operaciones realizadas en las principales instituciones financieras del país.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para el cumplimiento de obligaciones en moneda extranjera correspondientes al jueves 28 de agosto, Banxico publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el tipo de cambio FIX en 18.644 pesos por dólar.

Asimismo, estableció en 18.6522 pesos la referencia oficial que debe usarse en operaciones de pago denominadas en dólares.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 1 DE SEPTIEMBRE

El valor del dólar en ventanilla varía según la institución bancaria, con diferencias notables entre precios de compra y venta. Este lunes 1 de septiembre, así se encuentran las cotizaciones en los principales bancos del país:

  • Afirme: Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.45 | Venta: 19.04 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.76 | Venta: 18.89 pesos
  • Banorte: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos
  • Banamex: Compra: 18.13 | Venta: 19.16 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.60 | Venta: 19.70 pesos

Especialistas destacan que, aunque el dólar mantiene volatilidad por factores externos como la política monetaria de Estados Unidos y las tensiones económicas globales, el peso mexicano ha logrado conservar estabilidad en el rango de 18.50 a 18.70 pesos por dólar.

Se recomienda a los usuarios verificar directamente con su banco el tipo de cambio vigente antes de realizar operaciones, ya que las cotizaciones están sujetas a variaciones constantes a lo largo del día.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
