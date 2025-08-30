  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy sábado 30 de agosto: El peso mexicano retrocede frente al billete verde

La moneda nacional enfrenta movimientos tras factores internacionales y decisiones de política estadounidense que marcan la jornada esta semana

Ago. 30, 2025
Precio del dólar hoy sábado 30 de agosto: El peso mexicano retrocede frente al billete verde

Este sábado 30 de agosto de 2025, el tipo de cambio del dólar estadounidense se ubica en $18.66 pesos por dólar, de acuerdo con información oficial del Banco de México (Banxico).

Esta cifra representa una ligera depreciación del peso mexicano frente a la sesión previa, ya que el viernes 29 de agosto la jornada inició en $18.64 pesos por dólar.

El movimiento ocurre después de una semana marcada por factores internacionales, en particular por la divulgación de cifras de inflación en Estados Unidos.

Los datos difundidos el viernes mantuvieron intactas las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) reducirá sus tasas de interés en la próxima reunión programada para septiembre.

Esta posible decisión genera volatilidad en los mercados cambiarios, ya que influye en los flujos de inversión y la demanda de activos denominados en dólares.

Por su parte, en México, el Banco de México elevó sus proyecciones para el crecimiento económico y la inflación en 2025, aunque mantuvo el pronóstico de que los precios convergerán hacia la meta oficial hasta el tercer trimestre del próximo año.

Estas perspectivas sugieren que la política monetaria local seguirá siendo un factor clave para contener la volatilidad en el tipo de cambio.

En cuanto al tipo de cambio FIX, que el Banco de México (Banxico) publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF), hoy se establece en 18.644 pesos por dólar, el cual es utilizado para calcular las obligaciones de pago en dólares que deben cumplirse en México.

TIPO DE CAMBIO HOY 30 DE AGOSTO DE 2025

Entre las principales instituciones financieras del país, el tipo de cambio se encuentra en:

  • Afirme: Compra 17.80| Venta 19.30 pesos
  • Banco Azteca: Compra 17.55 | Venta 19.04 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra 17.60 | Venta 19.14 pesos
  • Banorte: Compra 17.85 | Venta 19.35 pesos
  • Banamex: Compra 17.73 | Venta 19.03 pesos
  • Scotiabank: Compra 17.60 | Venta 19.30 pesos

A pesar del retroceso de este sábado, el peso mexicano continúa mostrando resiliencia frente al dólar en el contexto global, donde las expectativas de política monetaria y los indicadores macroeconómicos seguirán marcando la pauta en los próximos días.

Es importante para los consumidores y empresarios estar atentos a estas variaciones y comparar precios antes de realizar cualquier transacción en efectivo, ya que el tipo de cambio puede cambiar en cuestión de minutos.

Marcela Islas
