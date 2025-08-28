Beca Benito Juárez: ¿Habrá pago en septiembre 2025? Esto sabemos

Con el regreso a clases en septiembre de 2025, miles de estudiantes de educación básica, media superior y superior, así como sus familias, se preguntan si recibirán el apoyo económico de la Beca Benito Juárez y del programa Rita Cetina durante este mes.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el último pago de estas becas se realizó en junio de 2025, previo al periodo vacacional de verano. Como ocurre cada año, durante julio y agosto no hubo depósitos, debido a que las actividades escolares estuvieron en pausa. La dispersión de recursos se reanuda hasta el inicio del nuevo ciclo escolar, cuando se activa nuevamente el calendario oficial diseñado por la Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB).

¿HABRÁ PAGOS EN SEPTIEMBRE 2025?

De acuerdo con la información de la CNBB, el próximo pago bimestral de las Becas Benito Juárez, Rita Cetina y también del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro no se realizará en septiembre, sino hasta octubre de 2025, ya que corresponderá al bimestre septiembre-octubre.

Este ajuste no es una decisión aislada, sino que responde a la organización del calendario nacional del programa, que contempla la entrega del apoyo económico cada dos meses. Así, los estudiantes recibirán en octubre el depósito acumulado de ese bimestre, en coincidencia con el arranque de actividades escolares.

¿CUÁNDO SERÁ LE PRÓXIMO PAGO?

Si bien ya está confirmado que el próximo pago será en octubre de 2025, la Coordinación adelantó que en las próximas semanas dará a conocer información más detallada sobre los montos, las fechas exactas de dispersión y la posibilidad de nuevos registros para estudiantes que aún no cuentan con este apoyo

De esta forma, las familias beneficiarias podrán organizarse y estar atentas a los avisos oficiales de la CNBB, que seguirá informando a través de sus canales de comunicación sobre el proceso de pagos y posibles registros para nuevos alumnos.