Finanzas

A pesar de la volatilidad que suele caracterizar al mercado cambiario, el comportamiento del tipo de cambio se mantiene relativamente estable

Ago. 28, 2025
Precio del dólar hoy jueves 28 de agosto: El peso se mantiene estable 

El peso mexicano inició la jornada de este jueves 28 de agosto de 2025 con una cotización promedio de 18.64 pesos por dólar, mostrando estabilidad frente a la divisa estadounidense respecto al día anterior. A pesar de la volatilidad que suele caracterizar al mercado cambiario, el comportamiento del tipo de cambio refleja un escenario de relativa calma en las operaciones nacionales.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio oficial de cierre del miércoles 27 de agosto fue de 18.65 pesos por dólar, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones realizadas en instituciones bancarias del país.

TIPO DE CAMBIO FIX     

Para el cálculo de obligaciones en moneda extranjera de hoy jueves 28 de agosto, Banxico publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el tipo de cambio FIX en 18.6912 pesos por dólar.

Asimismo, la institución estableció que el tipo de cambio para el cumplimiento de obligaciones en dólares es de 18.6912 pesos por unidad.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS DE MÉXICO HOY 28 DE AGOSTO

La cotización de compra y venta del dólar en instituciones bancarias del país presenta variaciones, por lo que el precio final dependerá de la entidad en la que se realicen las operaciones. Así se encuentra el tipo de cambio en los principales bancos del país, este miércoles:

  • Afirme: Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.60 | Venta: 19.09 pesos
  • BBVA: Compra: 17.78 | Venta: 18.91 pesos
  • Banorte: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos
  • Banamex: Compra: 18.13 | Venta: 19.16 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.60 | Venta: 19.70 pesos

Es importante recordar que la cotización del dólar está sujeta a movimientos constantes durante el día y puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla. Por ello, se recomienda verificar con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.

Jhoanna Ontiveros Peraza
