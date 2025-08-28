Sorteo Tec: Así puedes ganar una casa con valor de 72 millones de pesos

Si siempre has soñado con vivir en una residencia de lujo y conducir autos de alta gama, el Sorteo Tec 2025 puede hacer tu sueño realidad. La edición 219º del Tradicional Sorteo Tec se realizará el 22 de diciembre de 2025.

PREMIOS DEL SORTEO TEC 2025

1. PRIMER PREMIO – Residencia de lujo en Nuevo León, con un valor total de 72 millones 500 mil pesos

Esta residencia de lujo fue diseñada por el reconocido arquitecto Ernesto Vela y su despacho Ernesto Vela Arquitectos. Incluye un Audi Q6 eléctrico y un Mercedes Benz CLA 200 automático.

Además, se entrega un cheque de caja bancario por $2,285,906.23 para cubrir derechos, impuestos y otros gastos relacionados. Esta combinación de vivienda, autos y efectivo hace que el premio sea único y exclusivo, pensado para quienes buscan lujo, confort y estilo de vida premium.

2. SEGUNDO PREMIO – Cheque de caja bancario con valor total de 8,500,000

Este premio consiste en un cheque de caja bancario con valor neto de $7,905,000, más un cheque adicional de $595,000 para cubrir derechos, impuestos y gastos de entrega.

Es una opción ideal para quienes prefieren disponer de efectivo para inversiones, proyectos personales o adquisición de bienes de su elección, con la seguridad y respaldo de un cheque bancario.

3. TERCER PREMIO – Cheque de caja bancario con valor total de 3,500,000 pesos

Incluye un cheque de caja bancario con valor neto de $3,255,000, más un cheque adicional de $245,000 para pago de derechos, impuestos y gastos de entrega.

Este premio ofrece flexibilidad financiera, permitiendo a los ganadores utilizar los recursos de manera inmediata para cubrir necesidades personales, invertir o cumplir sueños pendientes.

OTROS PREMIOS

4 lugar : Audi Q7

: 5 lugar : Mercedes Benz GLC 350e

: 6 lugar : BMW iX2

: 7 y 8 lugar : Mercedes Benz CLA cada uno

: cada uno 9 y 10 lugar : Audi A3

: 11 y 12 lugar : Audi Q3

: Del 13 al 57 lugar : Cheque por $100,000 c/u

: Cheque por $100,000 c/u Del 58 al 192 lugar : Cheque por $20,000 c/u

: Cheque por $20,000 c/u Del 193 al 572 lugar : Cheque por $5,000 c/u

: Cheque por $5,000 c/u Del 573 al 1,597 lugar : Cheque por $2,500 c/u

: Cheque por $2,500 c/u Del 1,598 al 12,397 lugar: Certificado de $1,350 c/u (equivalente al valor del boleto)

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL SORTEO TEC 2025?

Participar es sencillo, solo sigue estos pasos:

Compra tu boleto. Ingresa al sitio oficial de Sorteos Tec y adquiere tu boleto por $1,350 pesos. Espera la fecha. El sorteo se llevará a cabo el 22 de diciembre de 2025. Revisa los resultados. Si tu boleto coincide con el número ganador, habrás ganado la casa y los demás premios asociados.

La oportunidad de transformar tu vida está a solo un boleto de distancia. No pierdas la posibilidad de ganar una de las residencias más exclusivas de México, acompañada de autos de lujo y premios en efectivo. Para más información y compra de boletos, visita el sitio oficial.