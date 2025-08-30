  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 30 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

MTU en México: Nuevo límite para transferencias bancarias entra en vigor en octubre 2025

Esta modalidad podría restringir tus transacciones si necesitas mover cantidades mayores, por lo que es recomendable personalizarlo

Ago. 30, 2025
Conoce cómo activarlo en tu aplicación de banco.
Conoce cómo activarlo en tu aplicación de banco.

A partir del 1 de octubre de 2025, todos los bancos en México deberán ofrecer la opción de configurar el Monto Transaccional del Usuario (MTU), una medida obligatoria para las instituciones financieras que busca mejorar la seguridad en las transferencias digitales y prevenir fraudes.

¿QUÉ ES EL MTU Y CÓMO FUNCIONA?

El MTU es un nuevo límite configurable que permite a cada usuario establecer la cantidad máxima de dinero que desea transferir por día, semana o mes desde su aplicación bancaria o banca en línea. Este límite se aplicará a operaciones como:

  • Transferencias a terceros
  • Pagos de servicios
  • Transacciones vía SPEI o CoDi
  • Uso de tarjetas digitales

Por ejemplo, un usuario puede establecer un tope de 10 mil pesos diarios para mayor control y seguridad en sus movimientos bancarios.

imagen-cuerpo

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONFIGURAR EL MTU?

Aunque no es obligatorio para los usuarios, configurar tu MTU antes del 30 de septiembre es crucial. Si no lo haces, tu banco te asignará un límite automático de 1500 UDIS (aproximadamente 12 mil 800 pesos, según el valor actual).

Este límite podría restringir tus transacciones si necesitas mover cantidades mayores, por lo que es recomendable personalizarlo según tus necesidades financieras.

¿CÓMO ACTIVAR EL MTU EN TU APP BANCARIA?

El proceso es sencillo y varía ligeramente según la institución, pero en general los pasos son:

  • Entra a tu app bancaria.
  • Dirígete a la sección "Transferir y pagar".
  • Busca la opción "Editar límite por transferencia" en el menú de "Servicios frecuentes".
  • Ajusta el monto deseado.

Podrás modificar este límite cuantas veces quieras y de forma inmediata.

¿QUÉ PAGOS APLICAN EL MTU?

Aunque HSBC ha sido uno de los primeros en detallar esta función, el MTU será obligatorio para todos los bancos en México, según lo establecido en la Circular Única de Bancos publicada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en junio de 2024.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Precio del dólar hoy sábado 30 de agosto: El peso mexicano retrocede frente al billete verde
Finanzas

Precio del dólar hoy sábado 30 de agosto: El peso mexicano retrocede frente al billete verde

Agosto 30, 2025

La moneda nacional enfrenta movimientos tras factores internacionales y decisiones de política estadounidense que marcan la jornada esta semana

Costco abrirá en México su tienda más grande de Latinoamérica: ¿dónde estará?
Finanzas

Costco abrirá en México su tienda más grande de Latinoamérica: ¿dónde estará?

Agosto 29, 2025

Esta nueva sucursal destaca por los servicios con los que contará, tales como gasolinera, centro llantero, farmacia, fuente de sodas, entre otros

Sorteo Tec: Así puedes ganar una casa con valor de 72 millones de pesos
Finanzas

Sorteo Tec: Así puedes ganar una casa con valor de 72 millones de pesos

Agosto 28, 2025

No pierdas la posibilidad de ganar una de las residencias más exclusivas de México, acompañada de autos de lujo y premios en efectivo