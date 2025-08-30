MTU en México: Nuevo límite para transferencias bancarias entra en vigor en octubre 2025

A partir del 1 de octubre de 2025, todos los bancos en México deberán ofrecer la opción de configurar el Monto Transaccional del Usuario (MTU), una medida obligatoria para las instituciones financieras que busca mejorar la seguridad en las transferencias digitales y prevenir fraudes.

¿QUÉ ES EL MTU Y CÓMO FUNCIONA?

El MTU es un nuevo límite configurable que permite a cada usuario establecer la cantidad máxima de dinero que desea transferir por día, semana o mes desde su aplicación bancaria o banca en línea. Este límite se aplicará a operaciones como:

Transferencias a terceros

Pagos de servicios

Transacciones vía SPEI o CoDi

Uso de tarjetas digitales

Por ejemplo, un usuario puede establecer un tope de 10 mil pesos diarios para mayor control y seguridad en sus movimientos bancarios.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONFIGURAR EL MTU?

Aunque no es obligatorio para los usuarios, configurar tu MTU antes del 30 de septiembre es crucial. Si no lo haces, tu banco te asignará un límite automático de 1500 UDIS (aproximadamente 12 mil 800 pesos, según el valor actual).

Este límite podría restringir tus transacciones si necesitas mover cantidades mayores, por lo que es recomendable personalizarlo según tus necesidades financieras.

¿CÓMO ACTIVAR EL MTU EN TU APP BANCARIA?

El proceso es sencillo y varía ligeramente según la institución, pero en general los pasos son:

Entra a tu app bancaria.

Dirígete a la sección "Transferir y pagar" .

. Busca la opción "Editar límite por transferencia" en el menú de "Servicios frecuentes" .

en el menú de . Ajusta el monto deseado.

Podrás modificar este límite cuantas veces quieras y de forma inmediata.

¿QUÉ PAGOS APLICAN EL MTU?

Aunque HSBC ha sido uno de los primeros en detallar esta función, el MTU será obligatorio para todos los bancos en México, según lo establecido en la Circular Única de Bancos publicada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en junio de 2024.