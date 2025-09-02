Precio del dólar hoy martes 2 de septiembre: El peso mantiene estabilidad frente al billete verde

El peso mexicano comenzó el noveno mes del año con una jornada de estabilidad frente al dólar estadounidense, reflejando un escenario de calma en los mercados financieros tras semanas en las que los inversionistas se habían mostrado cautelosos ante factores externos. Este martes 2 de septiembre de 2025, la divisa estadounidense se cotiza en promedio en 18.75 pesos por unidad, prácticamente sin cambios respecto a las jornadas previas.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio de cierre del lunes 1 de septiembre se ubicó en 18.6428 pesos por dólar, según datos obtenidos del promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, en operaciones de mercado, la moneda cerró en 18.65 pesos por billete verde.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este martes 2 de septiembre fue determinado por Banxico en 18.6460 pesos por dólar. Por otro lado, el tipo de cambio para solventar obligaciones en divisas quedó en 18.6440 pesos.

Este indicador se calcula con base en las cotizaciones del mercado de mayoreo y se da a conocer al mediodía del día hábil anterior.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 2 DE SEPTIEMBRE

El valor del dólar en ventanilla varía según la institución bancaria, con diferencias notables entre precios de compra y venta. Este martes 2 de septiembre, así se encuentran las cotizaciones en los principales bancos del país:

Afirme : Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos

: Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos Banco Azteca : Compra: 17.50 | Venta: 19.04 pesos

: Compra: 17.50 | Venta: 19.04 pesos Banorte : Compra: 17.40 | Venta: 19.00

: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 BBVA Bancomer: Compra: 17.90 | Venta: 19.04 pesos

Compra: 17.90 | Venta: 19.04 pesos Citibanamex : Compra: 17.99 | Venta: 19.10 pesos

: Compra: 17.99 | Venta: 19.10 pesos Scotiabank: Compra: 17.99 | Venta: 19.10 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar está en constante movimiento a lo largo del día y puede variar en ventanillas. Por ello, se recomienda verificar con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.