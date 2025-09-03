¿Cuánto sale contratar un grupo norteño en Ciudad Obregón, Sonora?

La música norteña es parte esencial de la identidad cultural del noroeste de México, y Ciudad Obregón no es la excepción. Ya sea para fiestas privadas, bodas, cumpleaños o eventos empresariales, la contratación de un grupo norteño es una opción popular entre los cajemenses.

De acuerdo con información reciente proporcionada por agrupaciones locales, los costos por contratar un grupo norteño en Ciudad Obregón varían principalmente por la duración del evento y la temporada.

¿CUÁNTO COBRA UN NORTEÑO EN CIUDAD OBREGÓN?

Los precios pueden aumentar en diciembre, considerado temporada alta, y también si se desea incluir instrumentos adicionales como la tuba, cuyo costo extra ronda los $1,500.

Precios aproximados:

1 hora – $3,200

2 horas – $5,000

3 horas – $6,000

4 horas – $7,500

5 horas – $9,000

¿QUÉ INCLUYE EL SERVICIO?

Generalmente, estas tarifas incluyen el show en vivo con al menos tres integrantes, traslado dentro de la ciudad y repertorio personalizado según el tipo de evento. En algunos casos, los grupos ofrecen paquetes con sonido e iluminación incluidos, aunque esto puede representar un costo adicional.

A nivel nacional, contratar un grupo norteño puede costar entre 10 mil y 20 mil por evento, dependiendo de la popularidad de la agrupación, el equipo técnico que utilicen, la logística y la ubicación del evento.

CLARIDAD

Algunas bandas reconocidas pueden incluso cobrar hasta 25 mil por hora, especialmente si provienen de otras ciudades o cuentan con presencia mediática.

En comparación, los grupos norteños de Ciudad Obregón ofrecen una excelente relación calidad-precio, convirtiéndose en una alternativa accesible sin sacrificar el ambiente festivo y la autenticidad del género.

Si estás planeando un evento próximamente, lo ideal es cotizar con anticipación, comparar paquetes y asegurarte de que la agrupación cuente con la experiencia y el repertorio adecuado para tu tipo de celebración.