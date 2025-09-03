Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben su pago hoy 3 de septiembre?

Durante el mes de septiembre, millones de familias mexicanas recibirán los apoyos de los programas sociales prioritarios que coordina la Secretaría de Bienestar. Estos recursos, que representan un derecho adquirido para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y madres trabajadoras, son entregados de forma bimestral y constituyen un alivio económico fundamental para los hogares en todo el país.

Con el objetivo de garantizar una dispersión ordenada, la dependencia federal estableció un calendario que se extiende del 1 al 25 de septiembre de 2025, en el que los depósitos se realizan conforme a la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

¿QUIÉNES RECIBEN SU PAGO HOY 3 DE SEPTIEMBRE?

Este miércoles 3 de septiembre corresponde el pago a las personas cuyo apellido inicia con la letra C, quienes reciben su apoyo directamente en la Tarjeta del Bienestar, a través del Banco del Bienestar.

Con este esquema, la dependencia federal busca garantizar que la entrega se lleve a cabo de manera transparente, segura y sin intermediarios.

MONTOS DE LOS APOYOS SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2025

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores : 6 mil 200 pesos.

: 6 mil 200 pesos. Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos.

3 mil 200 pesos. Pensión Mujeres Bienestar : 3 mil pesos.

: 3 mil pesos. Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

Estos apoyos representan un derecho social y tienen como propósito fortalecer la economía de los hogares y mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

CALENDARIO DE PAGOS BIENESTAR SEPTIEMBRE 2025

La programación continúa de la siguiente manera:

3 y 4 de septiembre: Letra C

5 de septiembre: Letras D, E, F

8 y 9 de septiembre: Letra G

10 de septiembre: Letras H, I, J, K

11 de septiembre: Letra L

12 y 15 de septiembre: Letra M

17 de septiembre: Letras N, Ñ, O

18 de septiembre: Letras P, Q

19 y 22 de septiembre: Letra R

23 de septiembre: Letra S

24 de septiembre: Letras T, U, V

25 de septiembre: Letras W, X, Y, Z

La Secretaría de Bienestar aclaró que quienes realizaron su registro en agosto para la Pensión de Adultos Mayores o Mujeres Bienestar aún no recibirán este depósito, ya que su tarjeta del Banco del Bienestar se encuentra en proceso de entrega.