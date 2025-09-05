  • 24° C
Finanzas

Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben hoy su pago viernes 5 de septiembre de 2025?

Estos apoyos benefician a millones de personas en todo el país, principalmente adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad

Sep. 05, 2025
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, continúa con la dispersión de recursos de los programas sociales prioritarios correspondientes al bimestre septiembre-octubre 2025.

Estos apoyos benefician a millones de personas en todo el país, principalmente adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad.

¿QUIÉNES RECIBEN HOY SU PAGO VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025?

De acuerdo con el calendario oficial, este viernes 5 de septiembre corresponde el depósito a quienes tienen apellidos que inician con las letras D, E y F.

Los pagos se realizan de manera directa en la Tarjeta del Bienestar, a través del Banco del Bienestar, con el fin de garantizar transparencia, seguridad y entrega sin intermediarios.

MONTOS DE LOS APOYOS BIMESTRALES

Durante este periodo, la Secretaría de Bienestar entrega distintos apoyos económicos de acuerdo con cada programa:

  • Pensión para Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos.
  • Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos.
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos.
  • Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

Estos depósitos buscan reforzar la economía de los sectores más vulnerables y garantizar su derecho al bienestar.

CALENDARIO OFICIAL DE SEPTIEMBRE 2025

La programación de pagos inició el 1 de septiembre con la letra A y concluirá el 25 de septiembre con los apellidos que comiencen con W, X, Y y Z. Así avanza la dispersión de recursos:

  • 5 de septiembre: Letras D, E, F
  • 8 y 9 de septiembre: Letra G
  • 10 de septiembre: Letras H, I, J, K
  • 11 de septiembre: Letra L
  • 12 y 15 de septiembre: Letra M
  • 17 de septiembre: Letras N, Ñ, O
  • 18 de septiembre: Letras P, Q
  • 19 y 22 de septiembre: Letra R
  • 23 de septiembre: Letra S
  • 24 de septiembre: Letras T, U, V
  • 25 de septiembre: Letras W, X, Y, Z

La dependencia federal recordó que quienes se registraron en agosto para la Pensión de Adultos Mayores o la Pensión Mujeres Bienestar aún no recibirán pago en este bimestre, ya que primero deberán concluir con el proceso de entrega de tarjetas.

Jhoanna Ontiveros Peraza
