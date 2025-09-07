Precio del dólar hoy domingo 7 de septiembre: peso sigue ganando

Este domingo 7 de septiembre, el dólar volvió a perder terreno frente al peso mexicano, luego de la publicación de datos laborales en Estados Unidos que resultaron más débiles de lo esperado.

¿CUÁL ES EL TIPO DE CAMBIO ESTE DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE?

De acuerdo con los últimos reportes de Reuters e Investing, el dólar cerró el viernes 5 de septiembre con una cotización que se ubicó entre los 18.7022 y 18.7155 pesos por unidad. Estos valores permanecen como referencia, ya que los fines de semana no hay operaciones bancarias en México.

En caso de que quieras comprar o vender dólares este domingo, las sucursales de Banco Azteca son las únicas que ofrecen servicio durante sábado y domingo. Ahí el tipo de cambio se encuentra de la siguiente manera:

Compra: 17.20 pesos

Venta: 19.19 pesos

¿POR QUÉ BAJÓ EL DÓLAR ESTA SEMANA?

El viernes, el peso mexicano cerró con ganancias y la Bolsa Mexicana de Valores alcanzó nuevos máximos. Esto ocurrió tras la publicación de las cifras de empleo en Estados Unidos, que aumentaron la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) reduzca las tasas de interés este mes.

Las nóminas no agrícolas crecieron en agosto en apenas 22 mil empleos, muy por debajo de los 75 mil que se esperaban. Además, la tasa de desempleo subió de 4.2 por ciento en julio a 4.3 en agosto.

Estos datos reforzaron la posibilidad de que la Fed anuncie una baja en sus tasas en la reunión programada para el próximo 17 de septiembre. De confirmarse, sería un factor positivo para los activos mexicanos, que ya han mostrado fortaleza en los últimos meses gracias al diferencial de tasas frente a Estados Unidos.

Aunque el peso cerró con una leve pérdida semanal de 0.35 por ciento, los analistas consideran que mantiene un panorama favorable para continuar fortaleciéndose este año.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PRECIO DEL DÓLAR EN MÉXICO

El valor del dólar frente al peso no depende de un solo elemento, sino de una combinación de factores internos y externos, entre los que destacan: