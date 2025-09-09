Precio del dólar hoy martes 9 de septiembre: El peso se aprecia tras retroceso del billete verde

El peso mexicano inició la semana con una ligera ganancia frente al dólar estadounidense, impulsado por la depreciación de la divisa norteamericana en los mercados internacionales y en un contexto marcado por la entrega del Paquete Económico 2026 en México.

Este martes 9 de septiembre de 2025, el precio del dólar en el país se ubica en 18.62 pesos por unidad en promedio, lo que representa una apreciación del 0.24 por ciento para la moneda nacional.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio oficial al cierre del lunes 8 de septiembre fue de 18.6587 pesos por dólar, aunque en operaciones interbancarias la divisa terminó cotizándose en 18.66 pesos.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es de 18.6550 pesos por billete verde, mientras que el tipo de cambio para solventar obligaciones en dólares quedó en 18.6792 pesos.

Estos valores se calculan a partir del promedio de las operaciones del mercado mayorista y son determinados por Banxico en días hábiles.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 9 DE SEPTIEMBRE

La cotización de la divisa varía dependiendo de la institución financiera. Estos son los precios de compra y venta reportados este 9 de septiembre de 2025:

Afirme : Compra: 17.80 | Venta: 19.20 pesos

: Compra: 17.80 | Venta: 19.20 pesos Banco Azteca : Compra: 17.65 | Venta: 19.14 pesos

: Compra: 17.65 | Venta: 19.14 pesos Banorte : Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos

: Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.76 | Venta: 19.12 pesos

Compra: 17.76 | Venta: 19.12 pesos Citibanamex : Compra: 18.08 | Venta: 19.12 pesos

: Compra: 18.08 | Venta: 19.12 pesos Scotiabank: Compra: 16.60 | Venta: 19.60 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar puede modificarse durante la jornada, por lo que las cotizaciones al momento de acudir a ventanilla bancaria podrían diferir de las cifras anteriores. Por ello, se recomienda consultar directamente con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.