Finanzas

Estos son los días de septiembre cuando cerrarán los bancos en México este 2025

El calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene fechas estipuladas en las que las instituciones financieras no operan

Sep. 08, 2025
Si planeas acudir a una sucursal bancaria durante septiembre, es importante que organices tus trámites con tiempo, ya que habrá un día en el que los bancos en México no ofrecerán atención al público en ventanilla.

¿CUÁNDO CIERRAN LOS BANCOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE?

De acuerdo con el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las instituciones financieras del país suspenderán operaciones el martes 16 de septiembre, fecha en la que se conmemora el Día de la Independencia de México.

Este es un feriado obligatorio reconocido por la Ley Federal del Trabajo, por lo que tanto bancos como oficinas gubernamentales y gran parte del sector privado descansan ese día.

Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los usuarios no quedarán sin opciones. Los bancos mantendrán disponibles sus canales electrónicos, entre ellos:

  • Cajeros automáticos, para disponer de efectivo o realizar depósitos.
  • Banca en línea y aplicaciones móviles, donde es posible pagar servicios, transferir dinero o consultar saldos.
  • Servicio telefónico, que permite resolver dudas y hacer ciertas operaciones a distancia.
  • De esta manera, la mayoría de las operaciones financieras puede continuar sin complicaciones, siempre y cuando se aprovechen estas herramientas digitales.

Sin embargo, si tienes programados depósitos, pagos de créditos o trámites en ventanilla, lo mejor es anticiparte, pues los movimientos agendados para esa fecha podrían reflejarse hasta el siguiente día hábil.

OTRAS FECHAS EN 2025 QUE SON DÍAS INHÁBILES

Además del 16 de septiembre, la CNBV ya adelantó cuáles serán los próximos días inhábiles para la banca durante lo que resta del año:

  • 1 de octubre
  • 2 de noviembre
  • Tercer lunes de noviembre (conmemoración del 20 de noviembre)
  • 12 de diciembre
  • 25 de diciembre

Este año 2025, septiembre trae consigo una única pausa en las operaciones presenciales de los bancos. Organizarse con anticipación y aprovechar los servicios digitales es la mejor manera de evitar contratiempos durante estas fechas.

Marcela Islas
