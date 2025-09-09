  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 9 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

Esta cantidad recaudará el Gobierno de México por "impuestos saludables"

La presidenta Sheinbaum defendió que estos impuestos buscan desincentivar el consumo nocivo, al tiempo que financian un fondo de salud especial

Sep. 09, 2025
Se busca desincentivar el consumo de refrescos y tabaco, así como las apuestas en línea y videojuegos violentos.
Se busca desincentivar el consumo de refrescos y tabaco, así como las apuestas en línea y videojuegos violentos.

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó el Paquete Económico 2026, en el que se proponen nuevos "impuestos saludables" sobre productos como bebidas azucaradas, tabaco y videojuegos con contenido violento. Estas medidas no solo tienen fines recaudatorios, sino también objetivos de salud pública y prevención social, según argumentó la mandataria.

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS NUEVOS IMPUESTOS?

El documento entregado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados contempla las siguientes modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS):

  • Refrescos y bebidas saborizadas: El impuesto se duplicará, pasando de 1.39 a 3.08 pesos por litro, aplicable también a bebidas con endulzantes no calóricos.
  • Tabaco: Se incrementa la tasa del IEPS del 160 al 200 por ciento, con un aumento gradual hasta 2030. También se incluirán productos emergentes como las bolsas de nicotina.
  • Videojuegos violentos: Se implementará un nuevo impuesto del 8 por ciento sobre servicios digitales que ofrezcan videojuegos clasificados como violentos o solo para adultos.
  • Casas de apuestas en línea: El gravamen pasará del 30 al 50 por ciento.
imagen-cuerpo

¿CUÁNTO ESPERA RECAUDAR EL GOBIERNO?

En el ejercicio fiscal 2026, el Gobierno prevé una recaudación total por impuestos de 5.83 billones de pesos. De esa cantidad, por el impuesto a bebidas azucaradas, se espera obtener 75 mil 290 millones de pesos; por productos de tabaco, la recaudación proyectada es de 62 mil 97.5 millones de pesos mientras que por videojuegos violentos, se estima una recaudación de 183 millones de pesos.

imagen-cuerpo

¿CÓMO SE JUSTIFICAN ESTOS IMPUESTOS NUEVOS?

La presidenta Sheinbaum defendió que estos impuestos buscan desincentivar el consumo nocivo, al tiempo que financian un fondo de salud para tratar enfermedades como la diabetes, obesidad y problemas relacionados con la nicotina.

Sobre el impuesto a videojuegos, afirmó que la medida responde a preocupaciones de seguridad y al impacto psicológico que los contenidos violentos pueden tener en niños, niñas y adolescentes. No habrá prohibiciones, pero sí campañas informativas para padres y madres.

"No es una medida recaudatoria, es por la salud de las y los mexicanos", declaró Sheinbaum.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
México podría aplicar aranceles a China, anuncia Marcelo Ebrard
Finanzas

México podría aplicar aranceles a China, anuncia Marcelo Ebrard

Septiembre 09, 2025

La medida sería para reducir déficit comercial, expuso el secretario de Economía; importación de autos y partes electrónicas, lo más afectado

Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben su apoyo económico hoy 9 de septiembre?
Finanzas

Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben su apoyo económico hoy 9 de septiembre?

Septiembre 09, 2025

El pago se realiza de forma escalonada entre el 1 y el 25 de septiembre para garantizar orden, transparencia y evitar aglomeraciones en sucursales

Precio del dólar hoy martes 9 de septiembre: El peso se aprecia tras retroceso del billete verde
Finanzas

Precio del dólar hoy martes 9 de septiembre: El peso se aprecia tras retroceso del billete verde

Septiembre 09, 2025

La moneda nacional inició la semana con una ligera ganancia frente al dólar estadounidense, favorecido por el retroceso de la divisa norteamericana