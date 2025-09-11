  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy jueves 11 de septiembre: Peso mexicano acumula cuatro jornadas de ganancias

La moneda nacional continúa fortaleciéndose frente al dólar en una semana marcada por la estabilidad en los mercados cambiarios

Sep. 11, 2025
Precio del dólar hoy jueves 11 de septiembre: Peso mexicano acumula cuatro jornadas de ganancias

El peso mexicano continúa con una racha positiva frente al dólar estadounidense y suma ya cuatro jornadas consecutivas de ganancias en el tipo de cambio. Este jueves 11 de septiembre de 2025, el precio del billete verde en México se ubica en 18.54 pesos en promedio, de acuerdo con reportes bancarios.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio de cierre del miércoles 10 de septiembre se ubicó en 18.5908 pesos por dólar, según el promedio de transacciones interbancarias. Sin embargo, en operaciones al mayoreo, el billete verde terminó en 18.60 pesos por unidad.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este jueves 11 de septiembre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio FIX, calculado por Banxico, en 18.5920 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera quedó en 18.6353 pesos por divisa verde.

El FIX es determinado por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se publica al mediodía del día anterior.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 11 DE SEPTIEMBRE

Los principales bancos en México reportan las siguientes cotizaciones para el dólar estadounidense:

  • Afirme: Compra: 17.70 | Venta: 19.10 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.40 | Venta: 18.99 pesos
  • Banorte: Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.67 | Venta: 18.81 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.97 | Venta: 19.08 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.60 | Venta: 19.30 pesos

Es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar puede variar a lo largo del día y depende de cada institución bancaria, por lo que las cifras podrían modificarse al momento de realizar operaciones en ventanilla. Por ello, se recomienda verificar en ventanilla antes de realizar cualquier transacción.

Jhoanna Ontiveros Peraza
