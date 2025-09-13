Precio del dólar hoy sábado 13 de septiembre de 2025 en México: así amanece la divisa estadounidense

El precio del dólar en México se ubica este sábado 13 de septiembre de 2025 en 18.44 pesos por unidad en promedio, de acuerdo con los principales bancos del país. La moneda nacional cerró la semana laboral con una ligera apreciación frente al billete verde, luego de seis jornadas consecutivas de ganancias, previo a los días de descanso por las fiestas patrias.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio del viernes 12 de septiembre cerró en 18.4483 pesos por dólar, según el promedio de transacciones interbancarias. Durante la jornada, la divisa estadounidense se mantuvo en un rango cercano a los 18.44 pesos, reflejando la estabilidad que ha mostrado el peso en los últimos días.

TIPO DE CAMBIO FIX

Cabe señalar que el tipo de cambio FIX, que determina Banxico a partir del mercado mayorista y se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no se da a conocer en fines de semana ni días inhábiles bancarios.

Para efectos oficiales y cálculos de obligaciones en dólares, Banxico estableció el tipo de cambio de este sábado en 18.5287 pesos por billete verde.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 13 DE SEPTIEMBRE

Las instituciones financieras del país mantienen diversas tasas de compra y venta del dólar. Estas son algunas de las principales cotizaciones para este sábado 13 de septiembre:

Afirme : Compra: 17.70 | Venta: 19.10 pesos

: Compra: 17.70 | Venta: 19.10 pesos Banco Azteca : Compra: 17.35 | Venta: 18.94 pesos

: Compra: 17.35 | Venta: 18.94 pesos Banorte : Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos

: Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.29 | Venta: 19.02 pesos

Compra: 17.29 | Venta: 19.02 pesos Citibanamex : Compra: 17.90 | Venta: 18.94 pesos

: Compra: 17.90 | Venta: 18.94 pesos Scotiabank: Compra: 17.60 | Venta: 19.30 pesos

Es importante recordar que el tipo de cambio puede variar a lo largo del día dependiendo de la volatilidad del mercado y de cada institución bancaria, por lo que se recomienda consultar la cotización directamente en ventanilla antes de realizar cualquier operación.