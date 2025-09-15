  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy lunes 15 de septiembre de 2025: el peso se mantiene firme previo a las fiestas patrias

La monena nacional se mantiene estabilidad frente al dólar, consolidando la apreciación lograda en los últimos meses

Sep. 15, 2025
En las próximas celebraciones por las fiestas patrias en México, los mercados financieros continúan operando con normalidad este lunes 15 de septiembre de 2025, y el peso mexicano mantiene su racha de estabilidad frente al dólar estadounidense.

En la apertura de esta jornada, el dólar cotiza en 18.40 pesos por unidad, lo que mantiene el tipo de cambio por debajo de las 19 unidades. De acuerdo con analistas, los mercados seguirán atentos a la continuidad de esta estabilización, así como a factores externos que puedan influir en la dirección del peso mexicano.

El Banco de México (Banxico) reportó que al cierre del domingo 14 de septiembre el tipo de cambio se ubicó en 18.41 pesos por dólar, conforme al promedio de transacciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este lunes 15 de septiembre, el tipo de cambio FIX referencia oficial publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se fijó en 18.4757 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en moneda extranjera se estableció en 18.5287 pesos por unidad.

Este valor se determina diariamente por Banxico en días hábiles bancarios, a partir del promedio de cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 15 DE SEPTIEMBRE

Las principales instituciones financieras del país ofrecen las siguientes cotizaciones de compra y venta de dólar para este 15 de septiembre:

  • Afirme: Compra 17.70 | Venta 19.10
  • Banco Azteca: Compra 17.25 | Venta 18.94
  • Banorte: Compra 17.50 | Venta 19.00
  • BBVA Bancomer: Compra 17.55 | Venta 18.68
  • Citibanamex: Compra 17.82 | Venta 18.84
  • Scotiabank: Compra 17.60 | Venta 19.30

Es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que se recomienda a los usuarios verificar la cotización vigente antes de realizar cualquier operación.

BANCOS NO ABRIRÁN EL 16 DE SEPTIEMBRE

Si bien este lunes las sucursales bancarias operan con normalidad, es importante recordar que el martes 16 de septiembre las instituciones financieras no ofrecerán servicio en ventanillas debido al feriado por la conmemoración de la Independencia de México.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
