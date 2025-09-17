Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben su pago hoy 17 de septiembre?

Tras el paréntesis por el feriado del Día de la Independencia, este miércoles 17 de septiembre se reanudan los pagos de la Pensión del Bienestar, programa federal que entrega apoyos económicos a personas adultas mayores de 65 años, así como a otros sectores considerados vulnerables.

El calendario, organizado de manera alfabética, tiene como propósito evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar y garantizar un proceso ordenado y transparente.

¿QUIÉNES RECIBEN SU PAGO HOY 17 DE SEPTIEMBRE?

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, este día corresponde a los beneficiarios cuyo apellido inicia con las letras N, Ñ y O, quienes podrán disponer de su depósito de 6 mil 200 pesos correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

Así queda el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar para lo que resta de septiembre:

Jueves 18 de septiembre : Apellidos con las letras P, Q.

: Apellidos con las letras P, Q. Viernes 19 de septiembre : Apellidos con la letra R.

: Apellidos con la letra R. Lunes 22 de septiembre : Apellidos con la letra R.

: Apellidos con la letra R. Martes 23 de septiembre : Apellidos con la letra S.

: Apellidos con la letra S. Miércoles 24 de septiembre : Apellidos con las letras T, U, V.

: Apellidos con las letras T, U, V. Jueves 25 de septiembre: Apellidos con W, X, Y, Z.

MONTOS DE APOYO VIGENTES EN EL QUINTO BIMESTRE DE 2025

Pensión para Adultos Mayores : 6 mil 200 pesos .

: . Pensión para Personas con Discapacidad : 3 mil 200 pesos .

: . Mujeres Bienestar : 3 mil pesos .

: . Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

La dependencia recomendó a las personas beneficiarias consultar su saldo a través de la aplicación móvil del Banco del Bienestar o en cajeros automáticos, con el fin de mantener sus recursos seguros.

Además, se prevé que hacia finales de este año o en enero de 2026 se anuncie el incremento correspondiente a los programas del Bienestar, como lo establece la ley que garantiza un aumento anual en estos apoyos.