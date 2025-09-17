Precio del dólar hoy miércoles 17 de septiembre: se mantiene estable tras el feriado por la Independencia

El peso mexicano amaneció este miércoles 17 de septiembre de 2025 con una cotización promedio de 18.30 pesos por dólar, en una semana marcada por las celebraciones patrias, donde la estabilidad del tipo de cambio ha sido la constante pese al cierre bancario del martes.

Durante el 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, no hubo operaciones en instituciones financieras, por lo que el peso no registró movimientos en ventanilla bancaria. Sin embargo, en plataformas digitales y operaciones mayoristas la divisa nacional se mantuvo firme, manteniendo su mejor nivel en más de un año.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio cerró el martes en 18.3604 pesos por dólar, el mismo nivel registrado el lunes, mientras que la cotización promedio de la divisa estadounidense durante la jornada se ubicó en 18.35 pesos.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este miércoles 17 de septiembre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio FIX en 18.3635 pesos por dólar, determinado por Banxico a partir del promedio de las cotizaciones mayoristas.

En tanto, el tipo de cambio para solventar obligaciones en dólares quedó en 18.4757 pesos por unidad.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 17 DE SEPTIEMBRE

De acuerdo con instituciones bancarias, así se encuentra la compra y venta del billete verde:

Afirme : Compra: 17.60 | Venta: 19.00 pesos

: Compra: 17.60 | Venta: 19.00 pesos Banco Azteca: Compra: 17.30 | Venta: 18.79 pesos

Compra: 17.30 | Venta: 18.79 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.46 | Venta: 18.60 pesos

Compra: 17.46 | Venta: 18.60 pesos Banorte : Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos

: Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos Citibanamex : Compra: 17.76 | Venta: 18.78 pesos

: Compra: 17.76 | Venta: 18.78 pesos Scotiabank: Compra: 17.60 | Venta: 19.30 pesos

Es importante destacar que los precios de compra y venta del dólar se encuentran en constante movimiento a lo largo del día, por lo que las cotizaciones pueden variar al momento de acudir a ventanilla. Por ello, se recomienda verificar directamente con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.