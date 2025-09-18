Precio del dólar hoy jueves 18 de septiembre: El peso resiste ante la divisa estadounidense

El peso mexicano continúa mostrando resiliencia frente al dólar estadounidense en medio de la volatilidad internacional. Este jueves 18 de septiembre de 2025, el tipo de cambio promedio se ubica en 18.35 pesos por billete verde, una cifra que mantiene la estabilidad observada desde el inicio del mes.

Durante la jornada del miércoles, la moneda nacional enfrentó altibajos tras el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre la baja en la tasa de interés, lo que impulsó momentáneamente el fortalecimiento del dólar. Sin embargo, hacia el cierre del día, el peso logró recuperar terreno y estabilizarse.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el dólar cerró este miércoles en 18.3186 pesos por unidad, con base en el promedio de operaciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó que el tipo de cambio FIX para este jueves 18 de septiembre, determinado por Banxico, se fijó en 18.3257 pesos por dólar.

Asimismo, el banco central informó que el tipo de cambio para el pago de obligaciones en dólares quedó en 18.3635 pesos por divisa estadounidense.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 18 DE SEPTIEMBRE

Este jueves, los principales bancos del país ofrecen las siguientes cotizaciones para la compra y venta de dólares en ventanilla:

Afirme : Compra: 17.60 | Venta: 19.00 pesos

: Compra: 17.60 | Venta: 19.00 pesos Banco Azteca : Compra: 17.20 | Venta: 18.76 pesos

: Compra: 17.20 | Venta: 18.76 pesos Banorte : Compra: 17.10 | Venta: 18.70 pesos

: Compra: 17.10 | Venta: 18.70 pesos BBVA Bancomer : Compra: 17.76 | Venta; 18.78 pesos

: Compra: 17.76 | Venta; 18.78 pesos Citibanamex : Compra: 17.76 | Venta: 18.78 pesos

: Compra: 17.76 | Venta: 18.78 pesos Scotiabank: Compra: 17.60 | Venta: 19.30 pesos

Es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio durante el día, por lo que la cotización podría variar al momento de acudir a ventanilla. Por ello, se recomienda verificar directamente con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.