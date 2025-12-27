Precio del dólar hoy sábado 27 de diciembre: Se mantiene cerca de los 18 pesos

El tipo de cambio del dólar estadounidense en México mantiene su estabilidad este sábado 27 de diciembre de 2025, ubicándose en un promedio de 17.91 pesos por billete verde, según datos de diversas instituciones bancarias.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el cierre del dólar del viernes 26 de diciembre fue de 17.8930 pesos, lo que refleja un leve ajuste frente a la jornada anterior.

TIPO DE CAMBIO FIX

Es importante señalar que el tipo de cambio FIX, que determina Banxico para calcular obligaciones en dólares, no se publica los fines de semana, ya que su cálculo se realiza únicamente en días hábiles bancarios.

Este tipo de cambio se establece a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se oficializa al publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) al día siguiente.

Para este sábado, el tipo de cambio para obligaciones en dólares se fijó en 17.9248 pesos por cada divisa estadounidense.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 27 DE DICIEMBRE

Estos son los precios de compra y venta del dólar en ventanilla bancaria este sábado 27 de diciembre:

Afirme: Compra: 17.20 | Venta: 18.60 pesos

Banco Azteca: Compra: 16.50 | Venta: 18.59 pesos

Banorte: Compra: 16.65 | Venta: 18.25 pesos

BBVA Bancomer: Compra: 16.84 | Venta: 18.37 pesos

Citibanamex : Compra: 17.33 | Venta: 18.33 pesos

Scotiabank: Compra: 16.00 | Venta: 19.00 pesos

Los especialistas recuerdan que el precio de compra y venta del dólar puede variar a lo largo del día, por lo que se recomienda a los usuarios revisar la cotización al momento de realizar operaciones en ventanilla.

Con este comportamiento, el dólar se mantiene estable frente al peso mexicano, reflejando un panorama de moderada volatilidad en el mercado cambiario de cara al cierre de 2025.