Finanzas

Precio del dólar hoy viernes 26 de diciembre: Peso mexicano cierra la semana con estabilidad pese al cierre bancario

El tipo de cambio se mantuvo relativamente estable, reflejando la baja actividad en los mercados financieros y la ausencia de operaciones bancarias

Dic. 26, 2025
En una jornada marcada por el cierre de las instituciones bancarias debido al periodo vacacional y al carácter feriado de la fecha, el peso mexicano mostró pocos movimientos frente al dólar estadounidense. Este viernes 26 de diciembre de 2025, el tipo de cambio se mantuvo relativamente estable, reflejando la baja actividad en los mercados financieros y la ausencia de operaciones bancarias habituales.

De acuerdo con el promedio del mercado, el precio del dólar hoy se ubica en 17.91 pesos por billete verde, cifra ligeramente menor al cierre previo, lo que muestra una variación marginal en comparación con días anteriores.

En la última jornada con actividad bancaria regular, el jueves 25 de diciembre, el dólar estadounidense cerró en 17.94 pesos, de acuerdo con su cotización oficial, antes del paro de operaciones por los días festivos.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado por el Banco de México (Banxico) en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se estableció en 17.9248 pesos por dólar para este viernes 26 de diciembre de 2025.

Asimismo, el tipo de cambio determinado para pagar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó en 17.9332 pesos por divisa, según lo informado por el banco central.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX es calculado por Banxico únicamente en días hábiles bancarios, a partir del promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo, y se da a conocer al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 26 DE DICIEMBRE

Aunque la banca permanece cerrada, estas son las últimas referencias de compra y venta del dólar en ventanilla:

  • Afirme: Compra: 17.20 | Venta: 18.60 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.55 | Venta: 18.64 pesos
  • Banorte: Compra: 16.75 | Venta: 18.25 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.04 | Venta: 18.18 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.39 | Venta: 18.39 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.00 | Venta: 19.00 pesos

Las autoridades financieras recomiendan tomar en cuenta que el precio del dólar puede cambiar constantemente a lo largo del día, por lo que su cotización podría variar al momento de realizar operaciones en ventanilla, una vez que se reanuden las actividades bancarias.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

