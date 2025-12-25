  • 24° C
Finanzas

Lotería Nacional: Números ganadores del Sorteo Gordo de Navidad 2025

Este año, el sorteo especial navideño repartió más de 430 millones de pesos. ¡Descubre si fuiste uno de los afortunados ganadores!

Dic. 25, 2025
La esperada noche del Sorteo Gordo de Navidad 2025 finalmente llegó, y con ella, la emoción de miles de mexicanos que estaban pendientes de los resultados. A las 20:00 horas del 24 de diciembre, la Lotería Nacional realizó el tradicional sorteo, que, como cada año, congrega a los participantes con la esperanza de llevarse uno de los jugosos premios. Este año, el evento se vivió con gran entusiasmo, reafirmando su lugar como una de las tradiciones más importantes de las festividades decembrinas.

EL GRAN PREMIO: 204 MILLONES DE PESOS

En esta edición, el premio mayor del Sorteo Gordo de Navidad 2025 alcanzó los impresionantes 204 millones de pesos, y el número afortunado que se llevó el botín fue el 73823. Esta cifra será recordada por muchos como la clave para cumplir un sueño navideño. Además del premio mayor, el sorteo distribuyó otros premios de gran valor, asegurando que la suerte tocara a miles de jugadores.

OTROS PREMIOS PRINCIPALES

A continuación, te dejamos el listado de los números ganadores de los premios principales del sorteo, que repartieron grandes sumas de dinero entre los afortunados:

  • Premio Mayor (204 millones de pesos): 73823
  • Segundo Premio (12 millones 800 mil pesos): 46284
  • Tercer Premio (800 mil pesos): 46283

OTROS TERCEROS PREMIOS (800 MIL PESOS)

  • 55045
  • 44624
  • 32037

PREMIOS DE 400 MIL PESOS

  • 18536
  • 42883
  • 24780
  • 29981
  • 52856
  • 52820
  • 25283
  • 40022
  • 39024
  • 77318

¿CÓMO CONSULTAR TODOS LOS RESULTADOS DEL SORTEO?

Si deseas conocer todos los números ganadores, incluidos las aproximaciones y reintegros, puedes acceder a la página oficial de la Lotería Nacional. La consulta es fácil y rápida, sigue estos pasos:

O bien puedes consultar directamente con tu n{umero de cachito

  • Ingresa a la página oficial de Lotería Nacional.
  • En el apartado de "productos", selecciona "gordo".
  • Elige la fecha del sorteo (en este caso, 24 de diciembre).
  • Ingresa el número de tu billete y podrás comprobar si ganaste.
Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


