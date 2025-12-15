Sorteo Gordo de la Navidad 2025 de la Lotería Nacional: ¿Cuánto puedes ganar por cada cachito?

La Lotería Nacional ya afinó los detalles del Sorteo Gordo de Navidad 2025, uno de los más esperados del año, que se celebrará el próximo 24 de diciembre, durante la celebración de la Nochebuena.

Como es tradición, este sorteo se realiza una sola vez al año y reparte una de las bolsas de premios más altas del calendario: 430 millones 259 mil pesos, distribuidos en 16,722 premios.

Para esta edición participarán 80 mil números, que van del 00001 al 80,000, con cuatro series por número. En otras palabras: hay muchas oportunidades, pero también mucha competencia. Aquí es simple: entre más cachitos tengas, más grande puede ser la sorpresa bajo el árbol.

¿DÓNDE COMPRAR UN CACHITO DE LA LOTERÍA?

Los interesados pueden adquirir sus cachitos en todos los puntos físicos oficiales de la Lotería Nacional en el país, así como en la página oficial del organismo. Recomendación directa y sin drama: no lo dejes para el último día, porque los números “de la suerte” vuelan.

COSTOS DEL BILLETE PARA EL SORTEO GORDO DE NAVIDAD 2025

La Lotería Nacional mantiene los precios tradicionales para este sorteo especial:

Un cachito: 120 pesos

Una serie (20 cachitos): 2,400 pesos

Dos series (40 cachitos): 4,800 pesos

Tres series (60 cachitos): 7,200 pesos

Cuatro series (80 cachitos): 9,600 pesos

¿QUÉ PREMIOS OFRECE EL GORDO DE NAVIDAD 2025?

La Lotería Nacional destaca que 1 de cada 5 participantes puede ganar, lo cual no suena nada mal para cerrar el año. El Premio Mayor es de 51 millones de pesos por serie, es decir, 204 millones de pesos si se adquieren las cuatro series completas.

Así queda el premio máximo según lo que compres:

Cuatro series: hasta 204 millones de pesos

hasta Tres series: hasta 153 millones de pesos

hasta 153 millones de pesos Dos series: hasta 102 millones de pesos

hasta 102 millones de pesos Una serie: hasta 51 millones de pesos

hasta Un cachito: hasta 2 millones 550 mil pesos

Además del premio mayor, el sorteo contempla otros premios directos por serie y por cuatro series, de acuerdo con la siguiente distribución oficial:

1 Premio Mayor: 51 millones por serie / 204 millones por cuatro series 1 Segundo Premio: 3 millones 200 mil por serie / 12 millones 800 mil por cuatro series 4 premios: 200 mil por serie / 800 mil por cuatro series 10 premios: 100 mil por serie / 400 mil por cuatro series 20 premios: 60 mil por serie / 240 mil por cuatro series 30 premios: 20 mil por serie / 80 mil por cuatro series 30 premios: 16 mil por serie / 64 mil por cuatro series 30 premios: 14 mil por serie / 56 mil por cuatro series 400 premios: 12 mil por serie / 48 mil por cuatro series

A esto se suman los premios por aproximación, que en 2025 serán 198 premios, repartidos entre 99 números que pertenezcan a la misma centena de los números ganadores de los tres premios principales.