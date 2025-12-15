Precio del dólar hoy lunes 15 de diciembre: Peso mexicano arranca la semana estable

El peso mexicano comienza la semana con ligera estabilidad frente al dólar estadounidense, en un contexto marcado por la expectativa en torno a la próxima decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico). Para este lunes 15 de diciembre de 2025, el precio del dólar en México se ubica en 18.00 pesos por billete verde en promedio, reflejando un comportamiento moderado del mercado cambiario tras el cierre del fin de semana.

Analistas financieros anticipan que en los próximos días el tipo de cambio podría registrar movimientos adicionales, ya que el mercado descuenta que Banxico recortará nuevamente su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, una medida que podría influir tanto en la cotización del peso como en el flujo de capitales hacia el país.

Debido a que el dólar se cotiza de manera continua en los mercados internacionales, el tipo de cambio peso–dólar cerró el domingo 14 de diciembre de 2025 en 18.01 pesos por unidad, un nivel muy cercano al registrado durante la mañana de este lunes.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, determinado por Banxico y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ubicó en 18.0543 pesos por dólar para este lunes 15 de diciembre.

En tanto, el tipo de cambio utilizado para pagar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó establecido en 18.2085 pesos por divisa verde, de acuerdo con información oficial del banco central.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX se calcula únicamente en días hábiles bancarios, a partir del promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo, y se da a conocer al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 15 DE DICIEMBRE

Así se cotiza el dólar en ventanillas bancarias este lunes:

Afirme : Compra: 17.30 | Venta: 18.70 pesos

: Compra: 17.30 | Venta: 18.70 pesos Banco Azteca: Compra: 17.30 | Venta: 18.69 pesos

Compra: 17.30 | Venta: 18.69 pesos Banorte : Compra: 16.85 | Venta: 18.35 pesos

: Compra: 16.85 | Venta: 18.35 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.14 | Venta: 18.28 pesos

Compra: 17.14 | Venta: 18.28 pesos Citibanamex : Compra: 17.46 | Venta: 18.48 pesos

: Compra: 17.46 | Venta: 18.48 pesos Scotiabank: Compra: 17.10 | Venta: 18.60 pesos

Es importante considerar que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que su cotización puede variar al momento de acudir a ventanilla o realizar operaciones electrónicas. Especialistas recomiendan comparar precios entre bancos antes de comprar o vender divisas, especialmente en una semana que estará marcada por decisiones clave de política monetaria.