Precio del dólar hoy sábado 13 de diciembre: así se cotiza tras el cierre de semana

El peso cerró la semana sin cambios relevantes frente al dólar, en una jornada marcada por el feriado bancario y la ausencia de operaciones oficiales

Dic. 13, 2025
El peso mexicano concluyó la semana laboral sin sobresaltos frente al dólar estadounidense, en un entorno marcado por la ausencia de operaciones bancarias debido al día feriado para el sector financiero. Este sábado 13 de diciembre de 2025, el tipo de cambio promedio se ubica en 18.01 pesos por dólar, reflejando una jornada de estabilidad cambiaria tras un viernes sin movimientos oficiales.

Durante el viernes 12 de diciembre, al no registrarse operaciones bancarias, Banco de México (Banxico) no publicó reporte oficial del tipo de cambio. No obstante, la cotización del dólar que se mantiene activa en los mercados cerró ese día en 18.01 pesos por divisa verde, nivel que se conserva este sábado.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, que determina Banxico a partir del promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo y que se publica al mediodía, no se dio a conocer este sábado al tratarse de un día inhábil bancario. Esta referencia se hace oficial una vez que se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y sirve como base para operaciones al día siguiente.

Sin embargo, Banxico sí estableció el tipo de cambio para el cálculo de obligaciones en dólares para este sábado 13 de diciembre, el cual es de 18.2085 pesos por dólar.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS  13 DE DICIEMBRE

Al corte de este sabado, las principales financieras reportan las siguientes cotizaciones para la compra y venta de dólares en ventanilla:

  • Afirme: Compra: 17.30 | Venta: 18.70 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.40 | Venta: 18.69 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 16.97 | Venta: 18.50 pesos
  • Banorte: Compra: 16.85 | Venta: 18.35 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.46 | Venta: 18.48 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.10 | Venta: 18.60 pesos

Es importante considerar que los precios de compra y venta del dólar pueden variar a lo largo del día, por lo que la cotización final puede ser distinta al momento de realizar la operación en ventanilla.

