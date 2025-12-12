¿Qué pasa si pagas dos veces el recibo de la CFE? Así puedes solicitar tu reembolso

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la empresa encargada de suministrar energía eléctrica en México y de emitir los recibos de cobro correspondientes, ya sea de manera mensual o bimestral. Sin embargo, situaciones como fallas en el medidor o simples descuidos pueden llevar a que un usuario pague dos veces el mismo recibo, generando incertidumbre sobre qué ocurrirá con ese dinero.

En ocasiones, los medidores de luz presentan fallas y registran consumos más altos de lo real. En estos casos, la CFE permite solicitar una revisión sin costo y, si se confirma el mal funcionamiento, es posible tramitar un reembolso por los pagos realizados de más. Pero también existen casos frecuentes donde el pago se duplica por error del usuario, ya sea en cajeros, tiendas o a través de la aplicación móvil, especialmente cuando el sistema tarda en reflejar la operación.

¿QUÉ PASA SI PAGASTE DOBLE TU RECIBO DE CFE?

De acuerdo con la CFE, el monto extra abonado no se pierde: se aplica automáticamente como saldo a favor y se verá reflejado en el siguiente recibo de luz.

El sistema lo reconoce como un abono adicional y lo descuenta del siguiente consumo. Esto puede reducir tu próximo pago o incluso cubrirlo por completo.

Únicamente en caso de que este saldo no aparezca reflejado, la CFE recomienda acudir a una de sus sucursales para hacer el reporte. Es indispensable llevar:

El recibo correspondiente.

Los comprobantes de los dos pagos.

Con estos documentos, el personal podrá verificar el movimiento y gestionar el ajuste.

¿CÓMO SABER SI TIENES SALDO A FAVOR O EN CONTRA?

La CFE ofrece varias opciones para consultar tu estado actual:

Consultar la factura en línea , en el apartado " Consultar mi factura " del portal oficial.

, en el apartado " " del portal oficial. Llamar al número de atención a clientes , donde se puede solicitar una factura detallada.

, donde se puede solicitar una factura detallada. Usar la app CFE Contigo, disponible para iOS y Android, que permite revisar el saldo, historial, consumo y realizar pagos.

Cualquiera de estos métodos permitirá confirmar si se tiene saldo a favor derivado de un pago doble.