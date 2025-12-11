Segob propone reformar la Ley de Juegos y Sorteos en medio del auge del iGaming en América Latina

La Secretaría de Gobernación (Segob) ha anunciado una próxima reforma a la Ley de Juegos y Sorteos, una medida que llega en un momento clave para la industria del iGaming en América Latina.

Este sector ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, y todo apunta a que seguirá expandiéndose a pasos agigantados. Con el avance de la tecnología, los hábitos de consumo digital y la legalización progresiva en varios países, el juego en línea se ha convertido en un fenómeno económico de gran alcance.

Según estimaciones del sector, el mercado latinoamericano del iGaming podría alcanzar los 41 mil millones de dólares en 2025, lo que refleja el enorme potencial que representa esta industria en la región. Esta cifra incluye tanto apuestas deportivas como juegos de casino en línea, que cada vez ganan más adeptos entre los usuarios de habla hispana y portuguesa.

Brasil lidera el crecimiento del iGaming en la región

De acuerdo con los análisis más recientes, Brasil se posiciona como el principal motor del crecimiento del iGaming en América Latina. Se estima que más de la mitad del desarrollo del mercado regional provendrá de este país, donde las empresas dedicadas exclusivamente al juego en línea están legalmente permitidas y operan con gran dinamismo.

La regulación en Brasil ha permitido la consolidación de plataformas especializadas como el casino en Brasil, donde los usuarios pueden acceder a una amplia variedad de juegos digitales con altos estándares de seguridad y usabilidad. De acuerdo con un casino en Brasil, existen miles de títulos disponibles e incluso la posibilidad de crear juegos personalizados para la marca, como hizo la empresa en colaboración con Pragmatic Play, desarrolladora del popular "Big Bass Splash". Este modelo ha atraído a operadores internacionales y ha servido como ejemplo para otras naciones de la región.

México busca actualizar su marco legal

En contraste con Brasil, México todavía opera bajo un marco regulatorio considerado obsoleto por varios actores del sector. La Ley de Juegos y Sorteos, vigente desde 1947, no contempla específicamente el juego en línea, lo que deja un vacío normativo que se ha vuelto cada vez más evidente con el auge de plataformas digitales.

La propuesta de reforma anunciada por Segob busca actualizar esta legislación para incluir regulaciones específicas sobre el iGaming. El objetivo es brindar mayor certeza jurídica tanto a los operadores como a los usuarios, así como establecer mecanismos de control más eficaces en torno al juego responsable, la protección de menores y la recaudación fiscal.

Apuesta por la regulación y el crecimiento ordenado

Además de Brasil y México, países como Colombia, Argentina y Perú están mostrando señales claras de crecimiento en este sector. Colombia ha sido pionero en establecer un marco legal específico para el juego en línea, mientras que Argentina ha avanzado en la regulación provincial.

Perú, por su parte, ha aprobado recientemente una ley que regula las apuestas deportivas y los juegos de azar en línea.

Este entorno normativo más claro y favorable está permitiendo que el iGaming se consolide como una industria formal, generadora de empleo, inversión y recursos fiscales para los gobiernos. No obstante, también ha reavivado el debate sobre la necesidad de controles tributarios más estrictos.

En ese sentido, algunas voces en México han advertido sobre el posible aumento al IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, como una vía para aumentar la recaudación proveniente del sector del juego.

Si bien la medida podría tener impacto económico, también se corre el riesgo de incentivar la migración de los jugadores hacia plataformas no reguladas o internacionales.

Un mercado que exige innovación, regulación y responsabilidad

El crecimiento del iGaming en América Latina es una realidad irreversible. Sin embargo, el éxito de esta industria dependerá en gran medida de la capacidad de los países para adaptarse a los nuevos tiempos.

La experiencia de Brasil, donde operadores como KTO han ganado una base sólida de usuarios gracias a su oferta digital moderna y regulada, demuestra que es posible combinar innovación tecnológica con responsabilidad social y cumplimiento normativo.

La reforma que propone Segob es una oportunidad para que México se incorpore de forma plena a esta nueva era del entretenimiento digital. De lograrse una legislación integral, el país podría atraer inversiones, profesionalizar el sector y garantizar una experiencia segura para millones de usuarios.