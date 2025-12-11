  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy jueves 11 de diciembre: El peso avanza ligeramente

La moneda mexicana registró un ligero avance frente al dólar tras el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre una reducción anticipada

Dic. 11, 2025
Este jueves 11 de diciembre de 2025, el mercado cambiario en México inició la jornada con ligeros movimientos luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos anunciara una reducción anticipada en su tasa de interés antes de concluir el año. Este ajuste generó expectativa entre inversionistas y analistas financieros, lo que se reflejó en una variación moderada en la cotización del dólar frente al peso mexicano.

De acuerdo con los promedios bancarios, el precio del dólar hoy se ubica en 18.13 pesos por unidad, lo que confirma un panorama de estabilidad relativa en la primera mitad de diciembre, impulsado por las expectativas de relajación monetaria en Estados Unidos.

El Banco de México (Banxico) informó que la cotización oficial del dólar correspondiente al miércoles 10 de diciembre cerró en 18.1824 pesos por unidad, con base en el promedio ponderado de las transacciones interbancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y calculado por Banxico a partir de las operaciones mayoristas, quedó establecido en 18.2085 pesos por dólar para este jueves 11 de diciembre de 2025.

Asimismo, a fin de cumplir obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, Banxico informó que el tipo de cambio aplicable para este día es de 18.1940 pesos por unidad.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 11 DE DICIEMBRE

Al corte de este jueves, las principales financieras reportan las siguientes cotizaciones para la compra y venta de dólares en ventanilla:

  • Afirme: Compra: 17.40 | Venta: 18.90 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.75 | Venta: 18.84 pesos
  • Bancomer: Compra: 16.95 | Venta: 18.50 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.27 | Venta: 18.40 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.64 | Venta: 18.66 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

El precio del dólar está en constante movimiento a lo largo del día, por lo que su cotización puede variar dependiendo del banco, horario y la ventanilla donde se realice la operación. Se recomienda verificar el tipo de cambio actualizado antes de comprar o vender divisas.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

