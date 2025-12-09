  • 24° C
Finanzas

Precio del gas LP en diciembre: Estos son los precios actualizados para Sonora y el resto de México

En esta temporada cuando bajan las temperaturas, el mayor uso de este combustible en los hogares mexicanos puede impactar en la economía familiar

Dic. 09, 2025
El Gobierno de México publicó la actualización semanal de los precios máximos del gas LP para el periodo del 7 al 13 de diciembre de 2025, con el fin de evitar aumentos desproporcionados en un insumo básico para los hogares y proteger la economía familiar en una temporada donde el consumo suele incrementarse por las bajas temperaturas.

El gas LP continúa siendo el combustible doméstico más utilizado para cocinar y calentar agua, y su costo impacta directamente en los gastos esenciales de millones de familias. Por ello, la revisión semanal permite mantener un control más estricto sobre las variaciones del mercado.

PRECIOS DEL GAS LP EN SONORA

Para esta semana, Sonora presenta una amplia variación en los costos según la región. Los precios por kilogramo van desde los 19.20 pesos, en municipios como Nogales, Santa Cruz y Sáric, hasta los 21.08 pesos, cifra que se registra en diversas localidades del sur del estado como Cajeme, Navojoa, Huatabampo y Etchojoa.

Entre los precios más destacados se encuentran:

  • Agua Prieta y Naco - 19.43 pesos
  • Álamos - 20.95 pesos
  • Altar y Caborca - 19.31 pesos
  • Guaymas y Empalme - 20.46 pesos
  • Hermosillo y municipios cercanos - 20.63 pesos
  • Cajeme, Navojoa, Huatabampo y zona sur -  21.08 pesos
  • San Luis Río Colorado - 20.32 pesos
  • Puerto Peñasco - 19.83 pesos

La variación responde a factores logísticos, de transporte y distribución, que impactan de forma distinta en cada zona del estado.

ASÍ SE COMPORTA EL PRECIO DEL GAS LP EN EL RESTO DEL PAÍS

En comparación nacional, los rangos también muestran diferencias importantes. Estados como Chihuahua presentan costos entre 20.50 y 21.34 pesos por kilo; Jalisco, 20.14 pesos; Nuevo León, de 19.85 a 20.57 pesos; y Puebla, entre 19.62 y 19.86 pesos.

En Sinaloa, el precio oscila entre 21.11 y 23.03 pesos por kilo, mientras que en Quintana Roo, incluyendo Cozumel, va de 21.55 a 22.07 pesos. Veracruz registra 19.53 pesos, y Yucatán, 20.56 pesos.

En el extremo superior, continúan destacando los costos de Baja California Sur, donde municipios como Loreto y Mulegé alcanzan los 23.26 pesos, entre los más altos del país.

Como cada semana, los consumidores pueden consultar la plataforma oficial de la CRE para verificar en tiempo real los precios vigentes por región, comparar costos y evitar cobros indebidos.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


