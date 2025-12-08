Precio del dólar hoy lunes 8 de diciembre: El peso mexicano inicia la semana con ligera fortaleza

El peso mexicano comienza la semana con una ligera apreciación frente al dólar estadounidense, después de cerrar la semana pasada con un fortalecimiento de 0.7 por ciento en el tipo de cambio. Esto refleja un comportamiento positivo para la moneda nacional, que se ha mantenido relativamente estable frente a la divisa estadounidense en las últimas jornadas.

Para este lunes 8 de diciembre, el dólar se cotiza en un promedio de 18.19 pesos por billete verde, aunque las cifras pueden variar según la institución bancaria.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, quedó para este lunes en 18.1860 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio para pagar obligaciones en dólares se estableció en 18.2293 pesos por billete verde.

El FIX se calcula a partir del promedio de cotizaciones del mercado interbancario al mayoreo y se publica al mediodía del día previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 8 DE DICIEMBRE

Al corte de este domingo, las principales financieras reportan las siguientes cotizaciones para la compra y venta de dólares en ventanilla:

Afirme: Compra 17.40 | Venta 18.90

Banco Azteca: Compra 17.55 | Venta 18.69

BBVA Bancomer: Compra 17.33 | Venta 18.47

Banorte: Compra 16.95 | Venta 18.55

Banamex: Compra 17.61 | Venta 18.65

Scotiabank: Compra 17.40 | Venta 19.00

El comportamiento del dólar durante esta semana estará influido por datos clave de inflación en Estados Unidos y las expectativas sobre posibles ajustes en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

Es importante recordar que los precios de compra y venta del dólar están sujetos a cambios a lo largo del día, por lo que la cotización puede variar al momento de acudir a ventanilla. Por ello, se recomienda verificar con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.