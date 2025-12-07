Precio del dólar hoy domingo 7 de diciembre: Así cierra el tipo de cambio este fin de semana

En pleno cierre de la primera semana de diciembre, el comportamiento del tipo de cambio vuelve a colocarse entre los indicadores más consultados por consumidores, empresas y viajeros. Este domingo 7 de diciembre, el dólar estadounidense inició la jornada con un promedio nacional de 18.17 pesos por unidad, una cifra que refleja la estabilidad relativa que ha mostrado la moneda mexicana en los últimos días pese a la volatilidad internacional

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio oficial del pasado sábado 6 de diciembre cerró en 18.1824 pesos por dólar, manteniendo una ligera estabilidad frente a jornadas anteriores.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX determinado por Banxico con base en las cotizaciones del mercado de mayoreo solo se publica en días hábiles bancarios.

Para el viernes, este indicador se ubicó en 18.2293 pesos por dólar, cifra que fue incluida en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este tipo de cambio es utilizado para el cumplimiento de obligaciones denominadas en moneda extranjera y se calcula a partir del promedio de cotizaciones del mercado de mayoreo hacia el mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 7 DE DICIEMBRE

Al corte de este domingo, las principales financieras reportan las siguientes cotizaciones para la compra y venta de dólares en ventanilla:

Afirme : Compra: 17.40 | Venta: 18.90 pesos

: Compra: 17.40 | Venta: 18.90 pesos Banco Azteca: Compra: 17.00 | Venta: 18.79 pesos

Compra: 17.00 | Venta: 18.79 pesos Banorte : Compra: 16.95 | Venta: 18.55 peos

: Compra: 16.95 | Venta: 18.55 peos BBVA Bancomer: Compra: 17.12 | Venta: 18.66 pesos

Compra: 17.12 | Venta: 18.66 pesos Citibanamex : Compra: 17.61 | Venta: 18.65 pesos

: Compra: 17.61 | Venta: 18.65 pesos Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

Especialistas recuerdan que las cotizaciones pueden variar a lo largo del día, por lo que el precio final puede ser distinto al momento de acudir a la ventanilla bancaria. Por ello, se recomienda verificar con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.