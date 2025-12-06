¡Cuida tu dinero! Esto tienes que hacer para que no clonen tus tarjetas

La clonación de tarjetas se ha convertido en una de las modalidades de robo más frecuentes y difíciles de detectar. Aunque nadie está completamente libre de ser víctima, existen medidas que pueden reducir considerablemente los riesgos.

MODALIDADES DE ROBO MÁS COMUNES

El Banco Caja Social advierte que los métodos más utilizados para clonar tarjetas siguen siendo el skimming, el phishing y los falsos puntos de venta. Cada uno funciona de formas distintas, pero todos buscan quedarse con tus datos sin que lo notes.

Skimming

Esta técnica consiste en colocar dispositivos externos en cajeros automáticos o terminales de pago. Estos aparatos capturan los datos de la tarjeta al insertarla o deslizarla. A simple vista pueden pasar desapercibidos, pero suelen colocarse en cajeros, gasolineras o datáfonos.

Phishing

Aquí los delincuentes se hacen pasar por tu banco mediante correos electrónicos, mensajes o llamadas. Con pretextos como "intentos de fraude" buscan que entregues tu información de manera voluntaria, incluyendo claves o datos sensibles.

Falsos puntos de venta

En algunos comercios, los estafadores manipulan terminales de pago para duplicar la información de la tarjeta. Esto ocurre cuando el datáfono ha sido alterado sin que el cliente o los empleados del lugar lo noten.

¿CÓMO EVITAR QUE TE CLONEN LA TARJETA?

Aunque no existe una protección absoluta, sí puedes tomar medidas que dificulten la clonación. Estos son algunos consejos recomendados por el Banco Caja Social:

Lista de acciones para proteger tus tarjetas:

Revisar cajeros y terminales de pago: Antes de usar cualquier máquina, verifica que no tenga piezas sueltas, cámaras ocultas o dispositivos sobrepuestos. Si notas algo extraño, no utilices la terminal y repórtalo al banco.

Cubrir tu PIN: Siempre tapa el teclado cuando ingreses tu clave, tanto en cajeros como en datáfonos. Esto evita que alguien o alguna cámara capture el número.

Usar tarjetas sin contacto: Aunque no son infalibles, reducen el riesgo porque no requieren insertarse en un lector.

Pagar en efectivo en gasolineras: Estos lugares son especialmente vulnerables a la manipulación de terminales. Lo más seguro es pagar en efectivo siempre que sea posible.

¿QUÉ HACER SI TU TARJETA FUE CLONADA?

Si descubres que fuiste víctima de clonación, lo más importante es actuar de inmediato y mantener la calma. Los pasos recomendados son:

Contactar a tu banco de inmediato: Reporta la situación y solicita el bloqueo urgente de tu tarjeta o cuenta.

Presentar una denuncia : Puedes hacerlo a través de la página oficial de la Policía Nacional.

: Puedes hacerlo a través de la página oficial de la Policía Nacional. Solicitar la devolución del dinero: El Ministerio de Justicia explica que puedes pedir formalmente al banco que se haga responsable del monto robado, ya sea total o parcial.

Acudir al Defensor del Consumidor Financiero: Si consideras que hubo negligencia de la entidad bancaria, este recurso puede ayudarte a exigir una revisión justa del caso.

Recuerda que el banco debe responder tu solicitud en un plazo máximo de 15 días hábiles a partir de la notificación. Una vez evaluado el caso, deberá informarte si corresponde o no reembolsar el dinero sustraído.