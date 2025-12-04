Nocturna Liverpool: ¿Cuándo inicia la última gran venta del año?

La última gran venta del año en Liverpool está por comenzar y miles de compradores ya se preparan para aprovechar promociones especiales en uno de los eventos más esperados de la temporada decembrina.

La tradicional Venta Nocturna ofrecerá descuentos en todos sus departamentos, convirtiéndose en una oportunidad ideal para adelantar las compras navideñas y de fin de año.

¿CUÁNDO ES LA ÚLTIMA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL 2025?

La venta se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre, con ofertas disponibles durante todo el fin de semana. En esos días, los clientes podrán encontrar rebajas en productos de alta demanda que suelen convertirse en los regalos favoritos de Navidad.

Para esta Venta Nocturna, los horarios serán los siguientes:

TIENDAS FÍSICAS:

De 11:00 a.m. a 9:00 p.m. durante los tres días del evento.

El horario permitirá a los clientes visitar las sucursales con calma, aunque se espera una alta afluencia en viernes y sábado por la tarde.

TIENDA EN LÍNEA (LIVERPOOL.COM.MX Y APP LIVERPOOL POCKET):

Las ofertas estarán disponibles las 24 horas, desde el primer minuto del viernes 5 y hasta la medianoche del domingo 7 de diciembre.

Esta modalidad se ha convertido en una de las más utilizadas por los compradores debido a la rapidez y al inventario ampliado respecto a sucursales físicas.

DESCUENTOS VENTA NOCTURNA LIVERPOOL

Durante estos tres días, los descuentos estarán activos en áreas como:

Tecnología

Moda

Juguetes

Línea blanca

Artículos para el hogar

Son los departamentos más solicitados, por lo que se recomienda acudir con anticipación o explorar el catálogo digital.

Además, los tarjetahabientes Liverpool podrán acceder a beneficios adicionales como meses sin intereses y bonificaciones exclusivas.

Entre las ofertas confirmadas para la Venta Nocturna 2025 destacan:

Lavado y secado: 52 por ciento de descuento + 20 MSI

Motos: hasta 30 por ciento de descuento

Celulares: hasta 30 por ciento

Laptops: hasta 30 por ciento

Pantallas: hasta 55 por ciento

Colchones: hasta 50 por ciento

Salas: hasta 40 por ciento

Cocinas y electrodomésticos: hasta 30 por ciento

Liverpool recomienda el uso de tarjetas Liverpool y Liverpool VISA para acceder a promociones exclusivas. No obstante, también se aceptan tarjetas de crédito y débito de otros bancos, así como pagos en efectivo, manteniendo los descuentos sin restricciones.