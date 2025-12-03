¿Cómo sobrevivir a la cuesta de enero? Esto dicen los expertos

La cuesta de enero se refiere al periodo posterior a las fiestas decembrinas en el que muchas familias mexicanas enfrentan presión económica debido a los gastos de fin de año, el uso excesivo del aguinaldo y el incremento de precios que suele presentarse al iniciar el nuevo ciclo. Durante este tiempo, los compromisos financieros como pagos de servicios, colegiaturas o deudas acumuladas pueden generar un fuerte desequilibrio.

ESTRATEGIAS CLAVE PARA SOBREVIVIR LA CUESTA DE ENERO

Haz un presupuesto realista

El primer paso para superar este periodo es tener claridad de los ingresos y gastos. Elaborar un presupuesto permite identificar cuánto dinero se destina a necesidades esenciales y cuánto a gastos prescindibles. Separar los gastos en categorías ayuda a visualizar en qué áreas se puede ajustar.

Reduce gastos hormiga y revisa tus hábitos de consumo

Pequeños gastos como cafés, antojos, transporte adicional o compras por impulso pueden acumularse rápidamente. Identificar estos gastos y reducirlos ayuda a liberar una cantidad significativa de dinero. También es útil planear las compras y evitar adquirir productos que no sean necesarios.

Maneja tus deudas y créditos con responsabilidad

Revisar las tasas de interés, los plazos y los pagos mínimos ayuda a tomar mejores decisiones. Evitar sobreendeudarse durante diciembre es fundamental para no iniciar enero con una carga financiera mayor. Si ya existen deudas, se recomienda priorizar aquellas con intereses más altos para evitar que crezcan.

Busca ingresos extra o alternativas de apoyo

Si el presupuesto es limitado, considerar ingresos adicionales puede ser de gran ayuda. Actividades como trabajos independientes, venta de artículos o pequeños servicios temporales pueden aportar liquidez para solventar los gastos de enero. También es recomendable utilizar de manera inteligente ingresos extraordinarios como el aguinaldo, destinándolo al ahorro o a pagar deudas.

Planea tus compras con anticipación

Evitar compras impulsivas durante diciembre contribuye a que enero no resulte tan pesado. Comparar precios, comprar solo lo necesario y optar por alternativas más económicas son estrategias efectivas. Comprar al por mayor productos no perecederos también puede ayudar a equilibrar los gastos en los primeros meses del año.

Por qué la cuesta de enero puede sentirse más difícil

El incremento de precios en productos básicos, servicios y la falta de planificación financiera son factores que intensifican la cuesta de enero. Además, quienes no administraron adecuadamente sus recursos durante las fiestas pueden iniciar el año con deudas elevadas. Esto hace aún más importante adoptar hábitos financieros saludables.